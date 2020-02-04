ВАШИНГТОН, 4 фев /ПРАЙМ/. Глава европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Пол Томсон уходит в отставку в июле текущего года, об этом сообщает фонд со ссылкой на главу организации Кристалину Георгиеву.

"Пол тесно сотрудничал со всеми 44 европейскими странами (куда входит и РФ – ред.) и сыграл значимую роль в предоставлении необходимых рекомендаций в области (монетарной) политики и рекомендаций многим странам, которые перешли к рыночной экономике после падения Берлинской стены", — приводятся в сообщении слова Георгиевой.

Томсон проработал в фонде 37 лет, занимал высокие посты как в Вашингтоне, так и был представителем МВФ в России. Текущий пост он занял в ноябре 2014 года.

О том, кто займёт его место, пока ничего не сообщается.