МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Сервис путешествий Туту.ру провел исследование по просьбе РИА Новости и выяснил у российских путешественников, что новости о коронавирусе заставили отложить путешествие примерно четверть респондентов.

В исследовании, которое проводилось на сайте Туту.ру с 29 января по 3 февраля 2020 года, приняли участие 1,5 тысячи человек.

"Больше половины опрошенных (64%) сказали, что их это не касается. Коронавирус не спутал их карты и отпускные планы. Двадцать два процента респондентов признались, что сейчас находятся в подвешенном состоянии. Они откладывают покупку билетов вообще куда-либо за границу", — прокомментировал ситуацию в Тут.ру.

Там также отметили, что еще 8% опрошенных передумали ехать в Таиланд или другие страны Азии, а у 6% путешественников сорвались планы с поездкой в Китай.

По данным сервиса путешествий, доля проданных авиабилетов в Китай в январе упала на 40% (с 1,6% до 1%) по сравнению с январем 2019-го.

"Возвраты авиабилетов в эту страну выросли примерно в два с половиной раза (с 9% до 32%), в то время как в среднем по зарубежным направлениям доля возвратов уменьшилась на 30% (с 6% до 4%)", — уточнили в компании.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни — коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 17,2 тысячи человек, скончался 361 человек. Еще почти 150 человек заболели вне Китая, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.