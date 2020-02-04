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КОММЕРСАНТ

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— Турция встала Идлибом — Реджеп Эрдоган обвинил Россию в действиях сирийской армии — Гибель турецких граждан в Идлибе может не только поставить под угрозу сотрудничество между Анкарой и Москвой по Сирии, но и серьезно обострить российско-турецкие отношения. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с возмущением назвал ситуацию в Идлибе невыносимой, обвинив Россию в попустительстве сирийскому режиму.

— Коронавирусу заказан воздушный путь — "Уральские авиалинии" в Китае не взяли на борт иностранцев — В китайском аэропорту Сиань-Сяньян представители авиакомпании отказались пустить на борт в Екатеринбург около 70 граждан СНГ с билетами на рейс. В авиакомпании, как говорят не попавшие на борт пассажиры, объяснили это отсутствием мест. Однако на рейс, по свидетельствам очевидцев, допустили только около десятка россиян.

— Своя маска ближе к телу — Экспорт защитных медицинских изделий из России могут ограничить — Угроза дефицита медицинских масок в России на фоне распространения нового типа коронавируса 2019-nCoV взволновала чиновников. Для предотвращения ситуации Минпромторг изучает возможность ввести ограничения на экспорт из страны средств защиты.

— Симптомы против платежа — Коронавирус может нарушить логистику поставок товаров из Китая — Вслед за продуктовой розницей с проблемами поставок из Китая из-за логистических сложностей может столкнуться непродовольственный ритейл. Сбои из-за эпидемии коронавируса не исключают продавцы парфюмерной продукции, одежды, электроники и детских товаров.

— Протекционизм перешел от обороны к наступлению — Идеи квотирования закупок российской продукции снова вернулись в Белый дом — Предлагаемые Минфином и ФАС инициативы по поддержке импортозамещения в аппарате вице-премьера считают недостаточными и настаивают на принятии не поддерживаемых до смены правительства проектов Минпромторга и оборонного лобби о квотировании закупок у российских предприятий.

— ВВП всем угодил — В 2019 году экономику "подогрели" банки и государство — Первая оценка роста ВВП в 2019 году, опубликованная Росстатом, составила 1,3%, что находится ровно между ожиданиями экспертов и Минэкономики. Примечательно, что основным фактором, обеспечившим рост ВВП в 2019 году, остается частный спрос, но не на товары, а на финансовые услуги.

— Теория опустевшей земли — Экономисты обсуждают возможные последствия всеобщего снижения рождаемости — Современные экономические модели предполагают, что основанием для будущего экономического роста так или иначе будет неубывание численности населения планеты. Чарльз Джонс из Стэнфордского университета в препринте работы "Конец экономического роста? Неожидаемые последствия сокращения населения" рассматривает альтернативу — сокращение населения вместо стабилизации.

— Вася Ложкин будет ближе к натуре — Художник и музыкант может быть выдвинут в Госдуму от новой экологической партии — Как стало известно, список новых политических проектов может пополнить экологическая партия "Зеленая альтернатива". Председатель оргкомитета новой партии Руслан Хвостов рассказал, что уже подал документы на регистрацию своей партии в Минюст. Учредительный съезд партии назначен на 10 марта.

— Поправки попали под дружественный огонь — В президентском Совете по правам человека предложили разделить конституционную реформу на две части — Рабочая группа президентского Совета по правам человека (СПЧ) обсудила предложенные главой государства поправки к Конституции и нашла, что в них "отсутствует концепция", а темп работы над ними слишком высок. Мнения разделились: часть группы настаивала на передаче "позитивных" предложений СПЧ для направления в созданную президентом рабочую группу по подготовке поправок, другая часть — на важности описания рисков конституционной реформы.

— Россияне обновили свое мнение — 38% опрошенных верят в улучшения после обновления правительства — 74% россиян недовольны работой прежнего состава правительства и пока не могут однозначно оценить перемены после отставки кабинета Дмитрия Медведева. По данным опроса "Левада-центра", 46% опрошенных считают, что с приходом новых министров ничего не изменится, 38% рассчитывают на улучшение положения дел в России.

— Замначальника Генштаба оговорили как под копирку — Генерал-майор отказался от сдачи генерал-полковника Халила Арсланова — От показаний на начальника главного управления связи (ГУС) генерал-полковника Халила Арсланова, одновременно являющегося заместителем начальника Генштаба ВС РФ, отказался еще один фигурант громкого расследования о хищениях у Минобороны 6,7 млрд руб.

— Владелец крымских зоопарков сам попал за решетку — Бизнесмен Олег Зубков арестован на два месяца за пропуск судебных слушаний — В Крыму арестован владелец сафари-парка "Тайган" Олег Зубков, находившийся под судебным следствием. Бизнесмен обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности,— в его парке лев укусил туристку.

— Невский прокурор увяз в мусоре — Надзорщика судят за организацию незаконной свалки — В Санкт-Петербурге начали рассматривать уголовное дело в отношении бывшего заместителя прокурора Невского района Виктора Григорьева и еще четырех человек, обвиняемых в получении более 15 млн руб. за незаконное хранение опасных отходов в промышленной зоне города. Следствие оценило ущерб от действий фигурантов в 2 млрд руб.

— Боксера арестовали как десантника — Военный суд отправил чемпиона России в СИЗО — В Москве военный суд арестовал на два месяца чемпиона России по боксу Георгия Кушиташвили. По данным следствия, спортсмен сломал нос сотруднику Росгвардии, когда тот попытался задержать его по подозрению в употреблении наркотика. Сам боксер отрицает какую-либо причастность к инкриминируемым ему преступлениям.

— Генпрокуратура смягчилась на три четверти — Ведомство само предложило снизить срок Константину Котову — Генеральная прокуратура РФ считает необходимым смягчить наказание активисту Константину Котову, который был приговорен к четырем годам заключения за "неоднократные нарушения" на митингах. Ранее на суде сторона обвинения сама требовала для оппозиционера даже большего наказания, а теперь укоряет суд, что оно получилось "чрезмерно суровым".

— ГИБДД заглянула на огонек — Ведомство выявило нарушение в подсветке электробусов — ГИБДД нашла, что новогоднее оформление общественного транспорта Москвы нарушает действующие нормы. Водители и должностные лица, ответственные за выпуск на линию электробусов, украшенных праздничными световыми гирляндами, оштрафованы. Госавтоинспекция проверяет законность другого вида инновационного оформления — подсветки днища.

— Сторонникам Алексея Навального не прощают долг — Басманный суд продлил до августа аресты счетов по делу ФБК — Басманный суд по делу об отмывании денег Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) продлил до августа аресты счетов более сотни работников ФБК, сотрудников и волонтеров региональных штабов Алексея Навального, а также их родственников. Об этом сообщила адвокат правозащитной организации "Агора" Татьяна Молоканова.

— Реджеп Эрдоган вдоволь наукраинился — Турецкий лидер нанес демонстративный визит в Киев — Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник посетил Киев с официальным визитом. Вторая за последние полгода украинско-турецкая встреча в верхах, проходившая на фоне резкого обострения ситуации в Сирии, заметно отличалась от предыдущего саммита прошлого года.

— Призрак DASKA бродит — Программный директор РСМД Иван Тимофеев о перспективах новых антироссийских санкций — В 2020 году Россия находится в числе привлекательных стран для иностранных инвесторов. Но есть нюанс — политические риски. Отношения с Западом остаются напряженными. Страховок от новых кризисов нет.

— ОАО РЖД вступает в гонку скидок — Монополия просит либерализовать тарифы на конкурентных направлениях — ОАО РЖД просит вывести из-под регулирования тарифы на перевозку грузов на тех направлениях, где оно конкурирует с другими видами транспорта. Пока речь идет только о конкуренции с трубопроводом по нефтепродуктам.

— Смартфоны пересоберут в России — Mobile Inform Group и "Ростех" локализуют производство мобильных устройств — Mobile Inform Group (MIG) совместно со структурами "Ростеха" начнет выпускать защищенные смартфоны и планшеты стоимостью до 60–90 тыс. руб. на заводе телеграфных аппаратов в Калуге. "Ростех" обещает вложить в проект 1 млрд руб.

— Банковскую информзащиту проверят на родине — У российского центра тестирования появилась концепция — До конца следующего года в России должен появиться центр тестирования технических средств и программного обеспечения криптографической защиты информации. С 2024 года все значимые платежные системы должны использовать отечественные защитные модули.

— Банковские клиенты идут в МФО — Они пытаются не допустить просрочку по кредитам — За последние два года среди заемщиков микрофинансовых организаций (МФО) значительно увеличилось число граждан, имеющих банковские кредитные продукты. Микрофинансисты объясняют данный тренд поиском наиболее релевантного ситуации источника кредитования.

— Компании начали год с долгов — Эмитенты разместили облигаций на 143 млрд руб. — Вопреки традиционному затишью за январь эмитенты разместили облигации на сумму свыше 140 млрд руб., втрое превысив показатель 2019 года. Прежде всего на рынок выходят крупные эмитенты. Компании третьего эшелона готовятся к размещениям, но их выход будет во многом зависеть от развития ситуации вокруг коронавируса.

— НПФ Сбербанка собирает взносы — Клиенты не копят на пенсию без стимулов — По добровольным индивидуальным пенсионным программам клиенты негосударственного пенсионного фонда (НПФ) Сбербанка в прошлом году принесли в НПФ более 3 млрд руб. Впечатляющие для многих российских НПФ показатели выглядят в среднем на одного клиента невыразительно — чуть более 2 тыс. руб.

— Форекс отыграл низкую волатильность — Клиенты дилеров сокращают убытки — Благодаря низкой волатильности на валютном рынке в четвертом квартале прошлого года клиенты российских форекс-дилеров сократили убыток. Общее количество клиентов таких компаний за год увеличилось вдвое, но готовящийся законопроект о категоризации инвесторов может снизить темпы роста.

— Коронавирус подрежет крылья — Аналитики начинают оценивать потери авиакомпаний — Эпидемия коронавируса ударит по мировым авиаперевозчикам аналогично вспышке атипичной пневмонии в 2003 году, считают в Moody`s. Там ожидают, что ущерб в первую очередь будет нанесен авиакомпаниям с большим объемом операций в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

— Углеводороды рухнули в проталину — В РФ сократилась добыча нефти и газа — После довольно успешного 2019 года российские нефтегазовые компании существенно сократили добычу нефти в январе — на 0,9%. Добыча газа упала еще сильнее — на 3,1% в целом и на 6% у единственного экспортера сырья по трубе — "Газпрома". Такое снижение эксперты объясняют аномально теплой зимой, отмечая, что до конца года компании могут его компенсировать.

— ТВС-2МС полетят над дорогами Магадана — Регион закупил их для субсидируемых внутренних рейсов — Правительство Магаданской области взяло в лизинг два самолета ТВС-2МС под увеличение пассажиропотока на местных линиях. Самолеты переделаны из старых Ан-2, на них установлены американские двигатели Honeywell TPE331, составляющие половину их цены. Эксплуатацию будет осуществлять авиакомпания "Сибирская легкая авиация", уже работающая в регионе на своих Ан-28.

— МЧС выйдет на широкую воду — Его полномочия по контролю за мелкими судами могут расширить — МЧС может получить функции надзора за всеми маломерными судами. Сегодня Государственная инспекция по маломерным судам (ГИМС) МЧС отвечает за некоммерческий маломерный флот, а за коммерческим следит Ространснадзор — но только на объектах, включенных во внутренние водные пути и транспортную инфраструктуру на море.

— "Газпром-медиа" напишет о блогерах — Холдинг запускает онлайн-издание SRSLY — "Газпром-медиа" готовит к запуску новое онлайн-медиа — ресурс о развлечениях и блогерах SRSLY. Предполагается, что ресурс будет зарабатывать на нативной рекламе и публиковать собственный рейтинг блогеров.

— Стримеров поддержат рекламой — Mail.ru Group запустила возможность размещений в прямых трансляциях — Сервис DonationAlerts Mail.ru Group предложит рекламодателям продвигаться в прямых видеотрансляциях на Twitch, YouTube, Facebook, во "ВКонтакте" и "Одноклассниках". Игровая индустрия начинает привлекать крупных рекламодателей.

— Сенатор собирает треску — Компания Игоря Зубарева наращивает добычу рыбы — Рыболовецкая компания "Вирма" сенатора от Карелии Игоря Зубарева может приобрести контрольный пакет акций мурманской рыбопромысловой фирмы "Вариант". Сделка, которую оценивают в 2,4 млрд руб., позволит "Вирме" вдвое нарастить добычу в Северном бассейне, до 10 тыс. тонн рыбы в год.

— В петербургских торгцентрах будет больше еды — Фуд-холлы осваивают новый регион — Бум фуд-холлов дошел от Москвы до Санкт-Петербурга, где объем предложения этого формата за год может увеличиться вдвое. Один из крупных проектов планирует начать группа "Адамант" Игоря Лейтиса, которая уже договорилась с Ginza Project о создании нового фуд-холла в торгцентре "Меркурий".

ВЕДОМОСТИ

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— Росстат опубликовал первую оценку роста экономики в 2019 году — Несмотря на опасения экономистов, прогноз Минэкономразвития оправдался: ВВП вырос на 1,3% — Росстат опубликовал первую оценку роста ВВП в 2019 г. Результат совпал с прогнозом Минэкономразвития – рост на 1,3%, – но оказался несколько ниже предварительной оценки, которую министерство давало в январе: 1,4%. По сравнению с 2018 г., когда ВВП увеличился на 2,5%, рост замедлился почти вдвое.

— Число блокировок информации в сети госорганами выросло за год на 70% — Хотя случаев вмешательства в свободу интернета стало на треть меньше, подсчитали эксперты — Репрессии в рунете стали менее массовыми, но более жесткими и точечными. К такому выводу пришли эксперты правозащитной группы "Агора" и организации "Роскомсвобода", подготовившие очередной ежегодный доклад об ограничении свободы интернета в России (документ публикуется во вторник).

— В США начались предварительные выборы кандидатов в президенты — На старте кампании у демократов лидирует Берни Сандерс, но общие шансы на победу пока выше у Джо Байдена — США стартовали предварительные выборы кандидатов для участия в президентских выборах, назначенных на 3 ноября 2020 г. Традиционно отбор начинается со штатов Айова и Нью-Гемпшир – именно здесь задается тон дальнейшему ходу предвыборной кампании, отмечает агентство Reuters.

— Россия не заметила турецких ударов по сирийским войскам — Столкновения в Идлибе грозят опасной конфронтацией и требуют переговоров на высшем уровне — В сирийской провинции Идлиб в ночь на понедельник произошло серьезное столкновение между силами, подконтрольными президенту Башару Асаду, и турецкими войсками. Минобороны Турции обвинило сирийскую армию в гибели четверых своих военнослужащих (к вечеру их число увеличилось до восьми) в ходе артиллерийского обстрела.

— Правительство из-за коронавируса перенесет сроки инвестфорума в Сочи — Мишустин распорядился компенсировать организаторам форума понесенные ими расходы — Правительство перенесет сроки проведения инвестиционного форума в Сочи из-за угрозы распространения коронавируса. С предложением отменить в этом году форум к премьеру Михаилу Мишустину обратились его заместители Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко.

— Гильотиной отсекли часть российских актов — Правительство отменило необоснованный контроль в сфере аккредитации — Правительство отменило устаревшие обязательные требования для компаний, зарегистрированных в национальной системе аккредитации. Это первое решение по обязательным требованиям постсоветского периода. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.

— "Когда Китай чихает, мир заболевает": как коронавирус ударит по мировым рынкам — Китайский рынок в первый день работы обвалился — Начало 2020 г. могло порадовать инвесторов. Весь прошлый год они опасались спада, но, вопреки их ожиданиям, рынок акций США вырос на 28,9%, Китая – на 22%, рост продолжился и в январе этого года. Однако потом мрачные ожидания начали сбываться – инвесторов напугали новости о распространении коронавируса.

— Российские нефтяные компании могут еще больше сократить добычу — Из-за распространения коронавируса ОПЕК и Россия могут пересмотреть сделку — Страны – участницы соглашения об ограничении добычи нефти (24 члена ОПЕК, а также Россия и другие нефтедобывающие страны) рассматривают возможность снижения добычи еще на 500 000 барр./сутки, сообщила The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на представителей ОПЕК.

— "Победа" прекратит полеты в Ростов и Самару из-за роста аэропортовых сборов —Лоукостер лишился права на скидки от холдинга Вексельберга — Развитию внутрироссийской сети не помешал полный отказ от полетов в Ростов-на-Дону и Самару – это вынужденная мера из-за резкого роста стоимости обслуживания в этих аэропортах. Будет отменено пять направлений: из Москвы и Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону и Самару (эти рейсы будут выполняться до конца зимнего сезона 29 марта), а также из Сочи в Самару (выполнялся прошлым летом и планировался в этот сезон), добавил представитель лоукостера.

— "Газпром" жертвует ценой ради сохранения своей доли на европейском рынке — Компания поставила рекорд продаж газа на электронных аукционах — В январе "Газпром" установил абсолютный рекорд продаж через электронную торговую платформу (ЭТП), следует из материалов "Газпром экспорта". В течение первого месяца 2020 г. потребители из Западной Европы купили на ежедневно проводимых компанией аукционах около 3,86 млрд куб. м газа, из них 2,2 млрд куб. м с поставкой в январе.

— Девелопер "Самолет" начинает мегапроект в новой Москве — Он инвестирует 170 млрд рублей в жилой кластер на Варшавском шоссе — Группа компаний "Самолет" стала владельцем 87,7 га земли на Варшавском шоссе недалеко от Подольска, рассказали два консультанта, работавших с компанией. Представитель девелопера эту информацию подтвердил.

— Магазины и рестораны ищут замену китайским продуктам — Россия традиционно покупает у Китая фрукты, овощи и рыбу — Крупнейшие продовольственные ритейлеры начали отказываться от продуктов из Китая. Первым об этом сообщил "Магнит" в понедельник, 2 февраля, – он приостановил поставки китайских фруктов и овощей, объяснив это угрозой распространения коронавируса и усложнением логистики.

— Бывший американский прокурор начал расследование против братьев Ананьевых — Еще он хочет установить роль американских банков в схемах бывших владельцев Промсвязьбанка — Юридическая фирма The Law Offices of Bud Cummins бывшего окружного прокурора США Бада Камминса начала расследование роли американских банков в предполагаемом "глобальном мошенничестве" братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых с деньгами крупных вкладчиков Промсвязьбанка (ПСБ).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

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— Поводы для запрета — В Госдуму внесен законопроект, облегчающий подъезд к водоемам — Госдума собирает отзывы на резонансный и очень спорный законопроект: предлагается разрешить автотуристам парковаться ближе к воде. Каждый год несколько десятков миллионов человек отправляются в путешествие на авто.

— Корона — без визы — Оснований для объявления чрезвычайной ситуации в России в связи с коронавирусом сегодня нет — Оснований для объявления чрезвычайной ситуации и введения дополнительных ограничительных мер в связи с коронавирусом сегодня нет, ситуация стабильная, сообщила в понедельник Татьяна Голикова после заседания оперативного штаба по противодействию распространения вируса.

— Годовая терапия — Пациенты с заболеванием сердца получат лекарства бесплатно — Россияне, которые перенесли инсульты, инфаркты, острый коронарный синдром, острые сосудистые нарушения, а также операции на сердце, будут обеспечены бесплатными лекарствами в течение года. Минздрав утвердил их список.

— Отдали остров в хорошие руки — Дальневосточный гектар станет доступнее — Программа "Дальневосточный гектар" продолжает расширяться. С февраля бесплатно землю могут получить все жители Дальнего Востока еще в двух регионах — в Бурятии и Забайкалье. У остальных россиян такое право тоже появится в этом году.

— Прогул с уважением — Верховный суд разъяснил, когда работника нельзя уволить за невыход — Победой в Верховном суде РФ закончились неприятности на службе для жительницы столицы. Гражданка однажды не смогла выйти на работу и отправила начальству СМС с просьбой войти в ее положение и дать ей день отпуска. Начальство ответило отказом, точнее, увольнением "за прогул без уважительной причины".

— Стоять на земле — Владимир Путин обсудил ситуацию в агропромышленном комплексе — Аграрии отработали год на "отлично", растет и производство, и урожайность. На встрече с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым президент похвалил селян. Министр подвел итоги прошлого года и рассказал об ожиданиях.

— Директор выйдет на дистанцию — Подпись под трудовым договором станет электронной — Во вторник Госдума планирует рассмотреть в первом чтении правительственный законопроект об эксперименте по внедрению электронного кадрового документооборота. Его планируется провести с 1 апреля до 31 декабря 2020 года. Сегодня существуют более 60 документов по кадровым вопросам

— Разумный срок — Конституционный суд защитил права потерпевших — Конституционный Суд РФ обнародовал свое мнение о сроках, в которые должна уложиться судебная власть и правоохранители, что бы на деле защитить права гражданина. Постановление КС принято по делу о проверке конституционности части третьей статьи 6.1. УПК РФ. Об этом суд попросила в своей жалобе Эльвира Рашидовна Юровских. Решение КС основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

— Касаются каждого — Россияне оценили поправки в Конституцию — Подавляющее большинство россиян (90-91%) поддержали идею закрепить в Конституции регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат и зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума. Результаты соответствующего опроса опубликовал ВЦИОМ.

— Перелом со смешением — Решится ли ЦБ на новое снижение ключевой ставки — Первое в этом году заседание Банка России по ключевой ставке в пятницу, 7 февраля, обещает стать интригующим. Ряд факторов говорит о том, что ЦБ может продолжить цикл снижения ставки, но новые внешние обстоятельства, включая пресловутый коронавирус, могут смешать карты регулятору. Впрочем, даже если ЦБ в эту пятницу возьмет паузу в смягчении денежно-кредитной политики, новое снижение ставки, похоже, все равно не за горами.

— "444" — новый код региона — МВД предлагает добавить цифру в номер — Коды регионов в регистрационных знаках могут получить любую дополнительную цифру от 1 до 9 по усмотрению МВД. Проект приказа этого ведомства выложен для общественного обсуждения. Документ предусматривает возможность присвоения региону дополнительной первой цифры от "1" до "9". До сих пор в качестве первой цифры можно было использовать только "1" или "7".

— И помнит мир — В Госдуме открылась выставка к 75-летию Ялтинской конференции — Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил направить в парламенты западных стран исторические материалы о Ялтинской конференции. Было бы правильно тем, кто "разучился читать либо потерял совесть, еще раз напомнить, что происходило в мире 75 лет назад", уверен он.

— Границу — на карантин — Михаил Мишустин: Из России могут депортировать иностранцев с коронавирусом — Правительство приняло национальный план по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Согласно документу, иностранных граждан, зараженных вирусом, могут депортировать из страны.

— Работа для своих — Регионам добавят полномочий для регулирования трудовой миграции — У региональных властей появятся дополнительные возможности по регулированию трудовой миграции. Например, они смогут утверждать перечень профессий, с указанием которых оформляется патент. То есть, если регион воспользуется таким правом, иностранные работники будут привлекаться к работе на территории только по тем профессиям, по которым имеется дефицит рабочей силы.

— Рост совершил плановую посадку — Экономику в 2019 году подвели доходы населения, экспорт и нацпроекты — Экономика в 2019 году показала самый слабый за три года результат. Согласно первой оценке Росстата, ВВП в 2019 году вырос на 1,3% после 2,5% в 2018 году и 1,8% в 2017 году.

— 2020 — Сейчас истек январь, последний шанс (пусть уже с натяжкой) дать "прогноз на год" — "Предсказаний" давать не собираюсь, просто напомню некоторые важные международные события 2020 г. (ситуация в России связана с изменениями в Конституции, про которые, с одной стороны, много сказано, с другой — пока мало что понятно).

— Собьет даже в космосе — Новейшая и не имеющая аналогов в мире система противовоздушной обороны С-500 "Прометей" планируется к поставке в войска уже в этом году — Испытания этого перспективного комплекса проводились войсками ПВО-ПРО в прошлом году. В том числе были проведены пуски новейших ракет, сообщил заместитель министра обороны России Алексей Криворучко в журнале "Радиоэлектронные технологии".

— Чрезвычайная защита — Гражданскую оборону собираются реформировать — Возможно, в скором будущем такое хорошо знакомое еще с советских времен понятие, как "гражданская оборона", перестанет существовать и в памяти потомков останется только как название известной рок-группы

— На дне рюмки — Экспорт водки может вырасти до 500 миллионов долларов — Экспорт алкоголя за 10 месяцев 2019 года достиг 257,5 млн долларов, сообщает Аналитический центр при правительстве (рост на 3,04%). При этом экспорт водки вырос на 7,2% (до 125 млн долларов), а виноградных вин — на 24,3% (7,1 млн долларов).

— Мастерят вместе — Многодетные родители взяли в семью еще 12 приемных детей и увлекли столярным делом — Несколько лет назад глава семьи увлек сыновей столярным делом, и к мальчишкам присоединились их друзья из детских домов. Теперь это увлечение имеет все шансы перерасти в настоящий социальный бизнес: рядом с домом семейства построят большую удобную мастерскую.

— Трубам закрутят краны — Почти половина водопроводных сетей требует ремонта — Минстрой представил проект модернизации объектов жилищно-коммунального хозяйства. Предлагается давать субсидии на реконструкцию объектов в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, износ которых превышает 60%.

— Компании повысят самооценку — Перевозчиков переведут на удаленный мониторинг — Транспортные компании будут сами проверять выполнение обязательных требований с помощью специального сервиса, а плановые проверки могут отменить, рассказали "РГ" в Ространснадзоре. В ведомстве рассчитывают, что новая система позволит снизить нагрузку на бизнес, при этом поможет лучше выявлять нарушения, которые приводят к авариям.

— В отделениях и онлайн — Почта открыла досрочную подписную кампанию на II полугодие — В течение ближайших двух месяцев граждане могут подписаться на газеты и журналы по ценам I полугодия 2020 года. Акция продлится до 1 апреля. Оформить подписку на печатные издания можно во всех почтовых отделениях страны.

— Молчание Бутырки — Тюремное ведомство апробирует системы точечного подавления мобильной связи в колониях и СИЗО — Директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников сообщил, что ведомство апробирует системы подавления сигналов мобильной связи на территории СИЗО и колоний. Такое заявление прозвучало на расширенной коллегии управления ФСИН по Москве.

— Антарктическое братство — Для чего нужны священники на Белом континенте?— К 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями Лазаревым и Беллинсгаузеном патриарх Кирилл вспомнил свой трудный полет на Белый континент и ответил на вопрос, зачем нужны священники там, где могут жить только очень мужественные люди.

— Руль вместо игрушки — Возбуждено уголовное дело против матери, посадившей на место водителя ребенка — Вчера столичное подразделение Следственного комитета объявило о возбуждении уголовного дела после того, как в Сети появилось видео дамы, посадившей за руль ребенка. Дама была не трезва, машина была каршеринговая. Рулил ребенок на московской улице.

— Страховке подобрали форму — Начались онлайн-выплаты вкладчикам лопнувших банков — Агентство по страхованию вкладов (АСВ) запустило сервис, через который вкладчики рухнувших банков могут подать заявку на страховое возмещение и впоследствии получить выплаты онлайн. Об этом говорится в сообщении, опубликованном АСВ.

— Оценим защиту — Палата адвокатов выступила против наказания защитников за высокие гонорары — Федеральная палата адвокатов опубликовала официальную правовую позицию по вопросам оценки величины адвокатских гонораров. Несколько лет Федеральная палата адвокатов РФ совместно с экспертной группой проводит масштабное исследование стоимости оказываемой адвокатами юридической помощи по судебному представительству.

— Затерялись в офшорах — Дилеры обвиняются в крупном мошенничестве — Тверской районный суд Москвы принял решение об аресте дилеров компании STForex Романа Ярцева и Евгения Филиппова. Оба фигуранта уголовного дела о хищении миллиарда рублей сбежали от следствия и находятся в международном розыске, поэтому санкция суда выдана на заочный арест.

— Банкир в розыске — Суд рассматривает ходатайство об аресте бизнесмена — В понедельник Басманный районный суд столицы приступил к рассмотрению ходатайства следствия о заочном аресте бывшего совладельца группы "Открытие" Бориса Минца, который проходит обвиняемым по делу о растрате 34 миллиардов рублей.

— Предупреждать надо — Минобороны РФ прокомментировало обострение ситуации в Сирии — Эскалация конфликта между турецкими военными и сирийской армией вызвана тем, что турецкие вооруженные силы начали применять артиллерию для обстрела позиций сирийских правительственных подразделений. Поводом для обострения ситуации стало заявление Анкары о том, что в понедельник, 3 февраля, четверо турецких солдат погибли и девять получили ранения после обстрела их позиций в районе селения Саракиб в провинции Идлиб.

— Сушите сети — После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам — Франк ле Дуссаль, как и другие французские рыбаки, десятилетиями занимавшиеся промыслом в Ла-Манше неподалеку от островов Джерси и Гернси, первым испытал на себе более чем конкретные и, прямо скажем, негативные последствия Brexit.

— Убийство под наблюдением — Следившая за Судеш Амманом полиция не смогла предотвратить теракт — Преступник, совершивший нападение на прохожих на юге Лондона, ранее уже отбывал наказание за терроризм. Как сообщили представители Скотленд-Ярда, 20-летний Судеш Амман сидел в тюрьме и вышел на свободу лишь несколько дней назад. В 2018 году его осудили на три года и четыре месяца за распространение экстремистских взглядов, а также подстрекательство к убийству.

— Киев недоволен выплатами — Иран отказался делиться с Украиной информацией по сбитому самолету — Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложенная иранской стороной сумма компенсации семьям погибших пассажиров Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины", сбитого иранским ПВО 8 января, недостаточна. Сейчас Тегеран предлагает 80 тысяч долларов за каждого из 176 погибших, включая 11 граждан Украины.

— Кому нужно старье — В Канаде вымирает бизнес по продаже антиквариата — Хозяева классических антикварных лавок и аукционных домов Канады бьют тревогу — бизнес рушится на глазах. Все больше магазинов и аукционов просто закрываются. Одной из причин называется конкуренция со стороны онлайн-площадок. Но главной проблемой признается тот факт, что современное поколение практически не проявляет интереса к обладанию старинными артефактами.

— Паранджа раздора — Власти немецкого города Гамбург судятся со студенткой из-за дресс-кода — Шестнадцатилетняя студентка профтехучилища против администрации Гамбурга: в вольном ганзейском городе начался громкий судебный процесс, который привлек к себе внимание всей Германии. Как сообщает портал Spiegel Online, яблоком раздора послужило стремление девушки ходить на уроки в никабе — религиозной накидке, полностью закрывающей лицо и оставляющей лишь прорези для глаз (сродни парандже).

— Ремонт без возврата — В каких случаях автовладелец теряет право вернуть дилеру купленную машину — Для многих автовладельцев, особенно тех, кто собирается обновить свой автопарк, будет интересно недавнее решение Верховного суда, в котором разъясняются некоторые особенности применения закона о защите прав потребителя. А именно — обозначено, когда автовладелец может воспользоваться правом вернуть некачественную машину продавцу, а в каких ситуациях он это право теряет.

— Кража по случаю — Женщину осудили за утаивание найденных денег — В Красноярском крае суд признал виновной в краже женщину, забравшую из банкомата чужие деньги. Происшествие случилось в Иланском районе: некая П. обнаружила в лотке банкомата, установленного в аптеке, шесть тысяч рублей.

— Деревня учится — В Карелии открылись семь народных сельских школ — В трех муниципалитетах Карелии открылись семь сельских народных школ — в рамках проекта "Учимся успешной жизни в деревне". Его воплощает в жизнь общественная организация "Живая деревня", которая стала победителем Фонда президентских грантов и получила почти три миллиона рублей.

— Он открыл Древнюю Русь — Ушел из жизни выдающийся российский археолог — Про Валентина Янина говорили, что он открыл новые страницы истории Древней Руси, без его работ наше знание было бы не только не полным, но и ошибочным. Валентин Янин крупнейший русский историк, который открыл совершенно неизвестный этап истории не только Новгорода, но всего русского Средневековья в целом.

— Взрывной диагноз — Пациент больницы угрожал врачам гранатой — Странный способ излечения выбрал пациент городской больницы подмосковного Королева. В полицию позвонила врач больницы и сообщила, что один из больных требует отпустить его домой и при этом угрожает гранатой.

— Доход с оборота — Все больше россиян ищут дополнительный заработок — Попытки граждан России улучшить собственное благосостояние одномоментно с благосостоянием родной страны в современной российской истории предпринимались не однажды. То война, то перестройка, то инстинкт самосохранения: не жили богато, нечего и начинать… Так что проблема хронического безденежья во многих российских семьях как была, так и остается.

— Энергичный — Как сделать "Глобальную энергию" еще более глобальной и узнаваемой, рассказал в новом для себя качестве Сергей Брилев — Разные миры надо не сталкивать, а совмещать. А в спорах о том, какая энергетика лучше отвечает вызовам XXI века, следует искать золотой компромисс, который не заводил бы в тупик бедные страны и не лишал стимулов всех остальных. С таким настроем берется за новое для себя дело Сергей Брилев.

— Умные и богатые — Названы лауреаты премии для молодых ученых президента РФ в области науки и инноваций за 2019 год — Помощник президента РФ Андрей Фурсенко назвал лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год. Оценивая их работы, надо подчеркнуть, что их результаты не просто соответствуют мировому уровню, а либо его превосходят, либо получены "впервые в мире".

— Картошка ждет инспектора — Для сертификации органической продукции в России в год необходимо выпускать до 200 специалистов, рассказали в Институте аграрных исследований НИУ ВШЭ. Институт обещает начать подготовку таких кадров с весны этого года.

— Взялись за язык — Как девятикласснику получить "зачет" на итоговом собеседовании — Все девятиклассники пройдут итоговое собеседование 12 февраля. За какие ошибки могут снизить баллы? Что в этом году изменилось в заданиях? И кто такой "знаменитый ученый Вернонский"?

— Доктора наук вызывали?— Каждый четвертый ректор имеет ученую степень управленца — Эксперты ВШЭ и Европейского университета в Санкт-Петербурге изучили 822 российских вуза. И оказалось, что у руля каждого четвертого вуза России стоят ректоры, защитившие диссертации в сфере экономики, юриспруденции или социологии.

— Оценка уходит в сеть — Для вузовских преподавателей ввели электронную подпись — Студенты и преподаватели НИТУ "МИСиС" на зимнюю сессию впервые ходили налегке — без зачеток и ведомостей. Ведь теперь можно не только поставить оценку в электронную ведомость, но и заверить ее там же простой электронной подписью.

— Защита гарантирована каждому — Это единственное решение Конституционного суда, в котором не называется имя заявителя — Но это понятно, слишком щепетильный вопрос рассматривали судьи. Конституционный суд РФ разрешил адвокатам обжаловать решение суда о недееспособности гражданина без соответствующей доверенности.

— Законный отпуск полицейского — В своем решении Конституционный суд РФ велел федеральному законодателю определиться, можно ли приравнять понятия "по болезни" и "по состоянию здоровья". Разбирательство было проведено по жалобе Владимира Чистякова — бывшего заместителя начальника полиции УМВД России по Перми.

— Перепроверить уголовную статью — Конституционный суд велел пересмотреть дело Константина Котова — Конституционный Суд РФ опубликовал определение по жалобе гражданина К.А.Котова. Заявитель обратился в КС и написал о нарушении своих конституционных прав статьей 212.1 Уголовного кодекса РФ.

ИЗВЕСТИЯ

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— Вирусная нагрузка — 2019-nCoV ударит по рынкам сильнее, чем атипичная пневмония — Коронавирус станет "мощным негативным шоком" для Китая в первом квартале 2020 года — в первую очередь это коснётся розничных продаж, но также и промышленности и инвестиций. Такой прогноз содержится в исследовании американского инвестбанка JPMorgan

— Препаратное решение — Врачи заявили о дефиците средств для лечения рака у детей — Детские онкологи и благотворительные фонды бьют тревогу: в клиниках заканчивается запас необходимых и эффективных препаратов для лечения рака у детей. Самая большая проблема с "Онкаспаром" и "Цитарабином", применяемыми при терапии лейкозов, — их не могут закупить уже несколько месяцев. Онкологи говорят о низкой эффективности отечественных аналогов этих лекарств.

— Трудовая инфекция — Правила депортации больных мигрантов вносят в закон — Решения о депортации иностранцев, у которых выявлены опасные для общества заболевания, смогут принимать МВД, Минздрав, ФСБ и органы санитарно-эпидемиологического надзора. Они же будут определять и порядок выполнения международных договоров РФ о передаче государствам больных граждан.

— Переустановка по требованию — Мобильники с "сырым" российским софтом разрешат возвращать продавцам — Смартфоны и другие гаджеты, в которых будут некорректно работать обязательно предустановленные отечественные приложения, разрешат вернуть в магазин. Покупатели смогут заменить их другими устройствами либо получить назад деньги. Это следует из регуляторной концепции Федеральной антимонопольной службы (ФАС)

— Отработали на отлично — Президент позитивно оценил работу аграриев в прошлом году. Об этом Владимир Путин заявил во время рабочей встречи с министром сельского хозяйства Дмитрием Патрушевым, которая прошла 3 февраля в Кремле.

— Поднебесный тихоход — Россиян эвакуируют из Уханя транспортными самолётами — Российских граждан, пожелавших покинуть китайскую провинцию Хубэй, эвакуируют из страны пятью транспортными самолётами Ил-76МД. Дома их ждёт 14-дневный карантин, заявили в секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой. Всего эвакуироваться из КНР к вечеру 3 февраля захотели 133 россиянина, 85 из них находились в Ухане.

— Подтянут цифры — Какие проблемы с нацпроектами достались новому кабмину — Ведомствам поручили повысить эффективность управления нацпроектами. На последнем заседании старого состава кабмина 25 декабря с участием президента среди отстающих были названы "Цифровая экономика", "Здравоохранение" и "Демография".

— Непризнанный геном — Мог ли коронавирус быть создан искусственно — Большой геном "китайского" коронавируса, его длительный инкубационный период, а также вызываемый им сильнейший отёк лёгких являются факторами, которые могут быть эффективно использованы при создании биологического оружия. Об этом заявили эксперты в области вирусологии.

— С третьего раза — Женщин начинает устраивать брак после второго развода — Психологическое благополучие женщин, состоящих в третьем браке, оказалось значительно выше, чем у тех, кто был замужем первый и второй раз. К такому выводу пришли учёные, опросив несколько сотен дам одинакового возраста и имеющих равный социальный статус.

— Никого нет дыма — Минздрав поддержал запрет на курение в коммуналках — Минздрав поддержал депутатскую инициативу о запрете курения в общих помещениях коммунальных квартир — на кухнях, в коридорах и санузлах. Об этом сообщили в ведомстве.

— Дефицит понимания — Школьникам помогут психологически — Министерство просвещения до конца года планирует представить концепцию индивидуального подхода к образованию школьников с низкой успеваемостью и проблемами в семье. Это должна быть комплексная система помощи учащимся, включая психологическую поддержку, сообщили в пресс-службе ведомства.

— ПМ — автоматом — Стипендии предложили уравнять с прожиточным минимумом — Минимальные стипендии предлагают сделать не ниже прожиточного минимума (ПМ). С такой инициативой выступили в Общественной палате РФ. После обсуждения с экспертным сообществом предложение ОП будет отправлено в парламент.

— QR-код доступа — Оплатить проезд в транспорте можно будет через СБП — Всистеме быстрых платежей (СБП) может появиться новая функция — оплата проезда в общественном транспорте по QR-коду. О том, что такой сервис обсуждается, рассказали участники рынка. Информацию подтвердили в ЦБ. Также рассматривается возможность внедрения в СБП бесконтактной оплаты с помощью NFC-метки.

— Ветер "северных" — Надбавки для молодёжи распространят на Карелию — Северные надбавки сотрудникам региональных бюджетных учреждений в возрасте до 30 лет могут уже в апреле распространить на жителей Карелии. Первое чтение соответствующего законопроекта пройдёт 20 февраля в Заксобрании Карелии, сообщили в комитете СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Хакасии не хватает трети бюджета — Консолидированный бюджет Республики Хакасия не сбалансирован на 14 млрд руб. — это более трети ее плановых расходов. Школы и детские сады могут остаться без света и питания из-за долгов, предупреждает региональный минфин.

— ВВП подвело падение экспорта — Рост ВВП России по итогам 2019 года составил 1,3%, следует из первой оценки Росстата. По сравнению с прошлым годом экономический рост замедлился на 1,2 п.п. Впервые за десять лет отрицательный вклад в динамику ВВП внес экспорт.

— Союз Москвы и Анкары попал под артобстрел — В понедельник, 3 февраля, Министерство обороны Турции сообщило о гибели нескольких турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб. Государственное сирийское информационное агентство SANA подтвердило причастность сирийской армии к гибели турецких военных.

— Как ЕС будет строить отношения с Великобританией после Brexit — Будущее партнерство Евросоюза и Великобритании должно отражать общие ценности обеих сторон и охватывать не только сферу торговли, но и вопросы обороны и безопасности. † ЕС и Великобританию связывают история, география, культура, общие ценности и принципы, а в международных отношениях — приверженность многостороннему подходу на основе правил. ‡

— Взыскание под прикрытием — Коллекторы смогут не называть должникам свои полные имена и ограничиваться специальными идентификаторами, следует из новой версии законопроекта о возврате просроченных долгов. Так взыскателей хотят должников защитить от агрессии.

— Мал транзит, да дорог — В январе 2020 года "Газпром" уменьшил транзит газа в Европу через украинскую газотранспортную систему почти на 70%, до 2,65 млрд куб. м. Но по условиям контракта компании пришлось заплатить за резервирование мощностей вдвое больше.

— Карантин добрался до витрин — Ретейлеры из-за коронавируса начали по собственной инициативе ограничивать поставки из Китая продуктов, в основном овощей и фруктов. В случае запрета в европейской части России их легко заместить, а Дальний Востокможет пострадать. Ретейлеры отказываются от китайских продуктов по собственной инициативе: официального запрета на ввоз в Россию китайской сельхозпродукции российские власти пока не вводили.

— Между инфляцией и коронавирусом — Банк России на первом заседании в 2020 году в шестой раз подряд снизит ключевую ставку, считают аналитики. ЦБ предстоит оценить последствия смены правительства, новых мер соцподдержки и влияния коронавируса на экономику и рынки. Совет директоров ЦБ на заседании в пятницу, 7 февраля, снизит ключевую ставку на 0,25 п.п., до 6%, считают большинство опрошенных экономистов.

— Поклонение Z — В 2019 году венчурные инвесторы при выходах из стартапов заработали около $337,9 млрд. Это немногим меньше рекордного показателя 2018 года — $394 млрд. Такие оценки содержатся в исследовании венчурной группы Starta Ventures. По оценке аналитиков Starta Ventures, в прошлом году всего в мире было проведено 15,6 тыс. венчурных "входов" на общую сумму $213 млрд.

— Я ненавижу нынешнюю культуру стартапов — Основатель и CEO компании Ipsos — одного из мировых лидеров в области маркетинговых исследований —Дидье Трюшо рассказал, как изменился бизнес за 45 лет существования, и назвал самый перспективный сектор российской экономики.