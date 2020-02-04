МОСКВА, 4 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Почты России" во вторник назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова, его предшественник Николай Подгузов станет первым замгендиректора, сообщил РИА новости источник, знакомый с итогами заседания совета.

"Да, уже назначили (Акимова гендиректором "Почты" – ред.). Подгузов — первый заместитель. Формально Подгузова назначит уже гендиректор своим приказом. Это не вопрос совета директоров", — сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что Акимов вышел из состава совета директоров, который возглавлял — по уставу "Почты России" гендиректор не может одновременно являться председателем совета директоров. Позднее правительство сформирует новый состав совета.

По словам собеседника агентства, новый совет может возглавить помощник президента РФ Максим Орешкин, но "надо дождаться решения правительства".