ЛОНДОН, 4 фев /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Лондонский Сити, являющийся одним из крупнейших международных финансовых центров, после выхода из ЕС не видит конкурентов среди европейских городов, ближайший и основной соперник – Нью-Йорк, заявила руководитель управления по политике и ресурсам администрации лондонского Сити Кэтрин Макгиннесс.

По ее словам, после референдума по Brexit в 2016 году и выхода Великобритании из ЕС в конце января финансовый сектор Лондона продолжает оставаться успешным. "Мы видим, что профессиональный финансовый сектор Британии абсолютно преуспевающий и продолжает оставаться таковым. Мы уверены в будущем этого сектора в долгосрочной перспективе, благодаря фундаментальной силе лондонского Сити", — отметила она на пресс-конференции в Лондоне во вторник.

Говоря об усилившейся после Brexit конкуренции со стороны европейских городов в качестве международных финансовых центров, она подчеркнула, что Лондон не видит сильных конкурентов в Европе.

"Конечно, мы видим конкуренцию со стороны некоторых европейских рынков. Кто-то из компаний переведет часть рабочей силы во Франкфурт, а кто-то, наоборот, переедет в Лондон или Дублин. Но это небольшое число сотрудников, которые потеряет Лондон. Я должна сказать, что ни один из городов ЕС не является большим конкурентом для Лондона. Наш основной конкурент на глобальном рынке — Нью-Йорк", — заметила она.

"Мы будем продолжать оставаться глобальным и единственным европейским финансовым центром и крупнейшим финансовым центром в будущем", — заявила она об амбициях британской столицы на предстоящих переговорах с ЕС и с другими странами после Brexit.

Великобритания покинула ЕС 31 января. Переходный период, во время которого будут действовать прежние правила между сторонами, продлится до конца 2020 года. За это время Лондону и Брюсселю предстоит договориться о будущих взаимоотношениях.