АФИНЫ, 4 фев /ПРАЙМ/. Сеть одного из крупнейших операторов сотовой связи в Греции компании Vodafone не работала более двух часов в столичном регионе Аттика и во многих других регионах, сотни тысяч абонентов остались без мобильной связи.

На неполадки в связи жаловались многие пользователи социальных сетей.

Пользователи Vodafone столкнулись с проблемами во второй половине дня. У многих не работали стационарные телефоны, не было интернета.

Со своей стороны, компания сообщила, что есть техническая проблема в сотовой связи, но специалисты работают над ее устранением и постепенно восстанавливают связь, сообщает агентство Sputnik Греция.

После 19 часов по местному времени (20.00 мск) мобильная связь заработала.

За последние недели проблемы со связью у Vodafone возникали несколько раз.