МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Совет директоров "Почты России" во вторник назначил гендиректором компании бывшего вице-премьера РФ Максима Акимова.

Ниже приводится биографическая справка.

Максим Алексеевич Акимов родился 1 марта 1970 года в городе Малоярославце Калужской области. Окончил исторический факультет Калужского государственного педагогического университета имени К.Э. Циолковского. Кандидат исторических наук.

В течение двух лет работал учителем истории в средней школе города Малоярославца.

Служил в Советской армии.

В 1994-1996 годах руководил компанией "Файнарт аудит".

В 1996-1997 годах был председателем региональной комиссии по рынку ценных бумаг Калужской области.

В 1997-2001 годах занимал пост заместителя директора департамента экономики и промышленности правительства Калужской области.

В 2001-2004 годах Акимов работал в должности первого заместителя председателя комитета государственного имущества Калужской области.

В 2004 году был назначен на пост министра экономического развития Калужской области.

В 2004-2007 годах – первый заместитель городского головы, городской голова города Калуги.

С 2007 года по май 2012 года занимал пост заместителя губернатора Калужской области.

22 мая 2012 года Максим Акимов был назначен заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

В этой должности курировал вопросы экономики, финансов, госимущества, таможни, а также энергетики, промышленности, транспорта и связи. Помимо этого, за Акимовым были закреплены вопросы инвестиционной политики, науки, высоких технологий, сельского хозяйства, лесопромышленного комплекса и рыболовства.

24 мая 2013 года Максим Акимов назначен первым заместителем руководителя аппарата правительства РФ.

18 мая 2018 года указом президента РФ назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации (цифровая экономика, транспорт и связь).

С 15 по 21 января 2020 года – исполняющий обязанности заместителя председателя правительства.

4 февраля 2020 года Максим Акимов назначен генеральным директором "Почты России".

Председатель совета директоров ОАО РЖД.

Акимов женат, у него двое сыновей.

Задекларированный доход за 2018 год – 8,6 миллиона рублей.