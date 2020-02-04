МОСКВА, 4 фев /ПРАЙМ/. Китайская компания Huawei намерена создать в Европе производственные центры, заявил главный представитель компании в ЕС Абрам Лю.

"Huawei сейчас более привержена Европе, чем когда-либо прежде. Мы с нетерпением ждем наших следующих 20 лет здесь. Поэтому мы решили, что хотим создать производственные базы в Европе, чтобы 5G для Европы действительно создавалась в Европе", — приводятся слова представителя компании на ее сайте.

Ранее Huawei поддержала решение Еврокомиссии (ЕК) о запуске сервисов 5G в европейских городах к концу текущего года и сообщила о намерении продолжить сотрудничество с европейскими властями в сфере 5G технологий.