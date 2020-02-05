МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. "Транснефть" продолжит оказывать благотворительную поддержку музею Московского Кремля, в частности, продолжит финансировать реставрацию Успенского собора Кремля, общий объем финансирования программы составит порядка 360 миллионов рублей, сообщил журналистам глава российской монополии Николай Токарев.

"Успенский собор — это главный храм России, с него началось строительство всего соборного комплекса Кремля, много исторических событий с ним связано. Сохранить его для будущих поколений мы считаем одной из наших основных задач…Что касается финансов, то на всю эту программу предусмотрено порядка 360 миллионов рублей, но обстоятельства есть, вскрываются какие-то новые моменты, и они требуют отдельного рассмотрения. В целом бюджет проекта примерно такой. "Транснефть" — единственный партнер музеев Московского Кремля, который занимается этой работой. Это наша почетная задача", — сказал он.

Соглашение о сотрудничестве между компанией и музеем было подписано президентом "Транснефти" Николаем Токаревым и генеральным директором "Государственного историко-культурного музея-заповедника "Московский Кремль" Еленой Гагариной в мае 2017 года. Приоритетным направлением сотрудничества стало восстановление и реставрация Успенского собора, в ходе которых должны быть проведены научно-исследовательские работы, а также выполнена комплексная реставрация строительных конструкций собора.

Успенский собор Московского Кремля (период строительства — 1475-1479 годы, архитектор — Аристотель Фиорованти) в течение столетий является главным (кафедральным) храмом России. С конца ХV века в Успенском соборе возводились на великое княжение, а затем и на царство русские государи. Последние комплексные реставрационные работы в соборе проводились в 1974-1976 годах (к 500-летнем юбилею). В 2008 году были проведены комплексные инженерно-геодезические и технологические обследования собора, которые выявили потребность в масштабной реставрации.