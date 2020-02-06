МОСКВА, 6 фев /ПРАЙМ/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин встретился с послом США в Москве Джоном Салливаном, они обсудили сотрудничество двух стран и выразили надежду на сокращение санкций в будущем.

"Новый посол США Джон Салливан посетил Счетную палату. Обменялись информацией о сотрудничестве наших стран и работе Счетной палаты в качестве председателя #ИНТОСАИ (Международная организация высших органов финансового контроля — ред.). Выразили взаимную надежду на сокращение санкций в будущем. Посол играет в хоккей, это ему поможет в работе в России", — написал Кудрин в Twitter.

До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.

Ранее в американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".