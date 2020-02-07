МЕХИКО, 7 фев /ПРАЙМ/. Заседание российско-мексиканской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в Мехико в 2020 году, сказал глава МИД России Сергей Лавров.

Он напомнил, что последнее заседание комиссии прошло в декабре 2011 года.

"В целом наше общее мнение — необходимо диверсифицировать торгово-инвестиционные связи, в том числе активнее задействовать потенциал российско-мексиканской комиссии по экономическому, торговому и научно-техническому сотрудничеству… Мы условились, что очередная сессия межправкомиссии по экономическому сотрудничеству пройдет в текущем году здесь, в Мехико", — сказал он на пресс-конференции.