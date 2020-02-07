АНКАРА, 7 фев /ПРАЙМ/, Федор Смирнов. Россия ставит перед турецкой стороной вопросы по безопасности отдыха туристов, в том числе по усилению санитарно-эпидемиологической защиты россиян, заявил РИА Новости посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.

"Мы, разумеется, ставим перед турецкой стороной вопросы о необходимости лицензирования и надлежащего инспектирования фирм, предлагающих услуги по экстремальным видам спорта. Продолжаем поднимать перед местными властями тему о необходимости принятия дополнительных мер по усилению санитарно-эпидемиологической защиты гостей из России. Надо отметить, что двустороннее сотрудничество между соответствующими службами двух стран развивается", — сказал Ерхов.

По его словам, весной, перед предстоящим сезоном намечается ряд совместных мероприятий по этой линии.

"Конечно, нам надо анализировать ситуацию: как улучшить спасательную службу каждого отдельного отеля, систему безопасности плавательных бассейнов и аквапарков", — добавил собеседник агентства.

По данным турецкого министерства культуры и туризма, число российских туристов, посетивших Турцию в 2019 году, составило 7,018 миллиона человек, что является абсолютным рекордом и на 17,65% превышает аналогичный показатель 2018 года.