ВЛАДИВОСТОК, 7 фев /ПРАЙМ/. Экспорт леса с российского Дальнего Востока в 2019 году уменьшился на 18%, сообщил журналистам начальник дальневосточного таможенного управления Юрий Ладыгин.

"Экспорт лесоматериалов уменьшился на 18% и составил 9,5 миллиона кубических метров. Прежде всего, уменьшился экспорт необработанных лесоматериалов, и незначительно возрос экспорт обработанных — то есть пиломатериалов. При этом количество возбужденных дел возросло, административных — в два раза, уголовных дел — на 11%. Не все экспортеры, к сожалению, законопослушны", — сказал Ладыгин.

Он добавил, что в 2019 году общий товарооборот всех 11 таможен российского Дальнего Востока увеличился на 13% и составил более 35 миллиардов долларов.

"Рост товарооборота обеспечен за счет роста импорта на 24%, импорт составил 22 миллиарда долларов. Экспорт сократился на 1,5 % — до 13 миллиардов долларов", — сказал Ладыгин.