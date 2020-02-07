МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Жюри присяжных в американском штате Нью-Джерси обязало компанию Johnson & Johnson (J&J) выплатить 750 миллионов долларов в качестве компенсации морального ущерба четырем истцам, утверждавшим, что заболели раком из-за асбеста в тальковых присыпках производителя, сообщает газета Wall Street Journal.

Судья, председательствующая на процессе, со ссылкой на законодательство штата заявила, что уменьшит этот штраф до 186,5 миллиона долларов, чтобы он не более чем в пять раз превышала сумму в 37 миллионов долларов – столько в апреле 2019 года суд в Нью-Джерси присудил выплатить по аналогичному иску в качестве компенсации прямого ущерба.

Вторая фаза процесса привлекла внимание наблюдателей участием в нем в качестве свидетеля главы (J&J) Алекса Горски. Для этого топ-менеджеру требовалось буквально перейти улицу – штаб-квартира компании расположена в нескольких кварталах от здания суда.

В J&J заявили, что обжалуют оба вердикта из-за "многочисленных правовых ошибок", допущенных в ходе процесса.

J&J основана в 1886 году. Российское представительство — действующее с 1992 года ООО "Джонсон & Джонсон" — включает в себя компании "Джонсон & Джонсон Медикал", "Янссен-Силаг", "Джонсон & Джонсон Консьюмер", "Вистакон". В числе наиболее известных торговых марок — Johnson`s baby, o.b., Clean & Clear, Reach.