МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Чистый убыток сервиса такси Uber Technologies Inc., приходящийся на акционеров компании, за 2019 год составил 8,5 миллиарда долларов против прибыли в 997 миллионов долларов годом ранее, говорится в отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 6,81 доллара на акцию. Выручка выросла при этом на 25% — до 14,147 миллиарда долларов.

В четвертом квартале чистый убыток, приходящийся на головную компанию, вырос к прошлогоднему показателю на 23% — до 1,096 миллиарда долларов. Разводненный убыток на акцию составил 0,64 доллара против убытка в 1,98 доллара на акцию год назад. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали показатель на отметке 0,67 доллара. Выручка за три месяца поднялась на 37% и достигла 4,069 миллиарда долларов.

По итогам квартала выручка ключевого бизнеса — такси — выросла на 27%, до 3,056 миллиарда долларов. Продажи Uber Eats поднялись в годовом выражении на 68% — до 734 миллионов долларов. Число ежемесячных активных пользователей платформы по итогам периода составило 111 миллионов, увеличившись на 22% в годовом выражении.

Акции компании на электронных торгах после закрытия основной торговой сессии выросли в цене на 5,4%.

Uber — сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси. Компания была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. На сегодняшний день услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира. Компания получает от таксистов комиссию в размере 20% от каждого вызова.