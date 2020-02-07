МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Депутат Государственной думы Айрат Хайруллин погиб в результате жесткой посадки вертолета Bell 407 в Татарстане, еще два человека, находившиеся на борту воздушного судна, по предварительным данным, остались живы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб республики.

"Находившийся в вертолете депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб", — сказал собеседник агентства.

Хайруллин являлся депутатом Госдумы IV, V, VI и VII созывов от "Единой России", был заместителем председателя комитета ГД по аграрным вопросам. Он занимал 96 место в рейтинге 100 богатейших депутатов и чиновников России по версии журнала Forbes. Согласно данным декларации за 2018 год, парламентарий стал самым богатым депутатом Госдумы от Татарстана, заработав 158,88 миллиона рублей. В собственности Хайруллина находились три квартиры и жилой дом в России.

Двух пострадавших при жесткой посадке вертолета Bell в Татарстане везут в больницу. По словам представителя пресс-службы МЧС РФ, пострадавшие переданы специалистам скорой медпомощи и доставляются в лечебное учреждение.

Упавший вертолет Bell 407 следовал из Левашево в населенный пункт Матюшино Лаишевского района республики. Место падения вертолета обнаружено в шести километрах юго-восточнее населенного пункта Лаишево.

Предварительной причиной жёсткой посадки вертолета в Татарстане могли стать плохие метеоусловия, Росавиация сформировала комиссию для выяснения обстоятельств и причин происшествия, сообщили в Росавиации.

"Предварительная причина — плохие метеоусловия", — сказали в Росавиации. Ведомство уже "сформировало комиссию для выяснения обстоятельств и причин авиационного происшествия".