МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.

СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", — огласил решение судья.

Таким образом, Арсланов останется в СИЗО до 7 апреля.

Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует. По словам его защиты, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной.