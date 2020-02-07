Суд арестовал генерала Арсланова по делу о хищениях при закупках на 6,7 млрд рублей
МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Гарнизонный военный суд арестовал на 2 месяца замначальника Генштаба Вооруженных сил РФ генерал-полковника Халила Арсланова по делу о хищениях на 6,7 миллиарда рублей при поставках в армию портативных радиостанций, передает корреспондент РИА Новости из зала 235-го гарнизонного военного суда.
СК РФ считает, что Арсланов, начальник Главного управления связи ВС РФ, совершил хищения на 6,7 миллиарда рублей.
"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить", — огласил решение судья.
Таким образом, Арсланов останется в СИЗО до 7 апреля.
Сам Арсланов в суде назвал суть обвинений надуманной, отметив, что радиостанция поставляется лишь для нужд Минобороны, поэтому ее рыночной стоимости просто не существует. По словам его защиты, в основу дела легло заключение эксперта, который назвал стоимость радиостанции завышенной.
https://1prime.ru/News/20200207/830912620.html