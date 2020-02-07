МОСКВА, 7 фев /ПРАЙМ/. Сессия межправительственной комиссии России и Венесуэлы по торгово-экономическому сотрудничеству пройдет в мае, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Все аспекты нашего материального взаимодействия, нашего практического сотрудничества будут рассмотрены на планируемой в мае этого года сессии комиссии высокого уровня по торгово-экономическому взаимодействию", — сказал Лавров по итогам визита в Венесуэлу, в ходе которого встретился с президентом, вице-президентом и главой МИД этой страны.