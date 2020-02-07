КАРАКАС, 7 фев /ПРАЙМ/. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что на встречах в Каракасе договорился о наращивании экономического партнерства России и Венесуэлы в условиях санкций США.

"Мы согласовали наши действия по углублению координации на международной арене, договорились и о развитии работы по наращиванию торгово-экономического, инвестиционного, гуманитарного сотрудничества в условиях незаконных санкций", — сказал он по итогам визита в Венесуэлу, где встретился президентом страны Николасом Мадуро, главой МИД Хорхе Арреаса и вице-президентом Делси Родригес.