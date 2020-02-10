ПЕКИН, 10 фев /ПРАЙМ/. Индекс потребительских цен (CPI) в Китае в январе 2020 года на фоне распространения коронавируса вырос на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, значительно превысив ожидания аналитиков и став самым высоким показателем с октября 2011 года, свидетельствуют опубликованные в среду данные статистического управления.

Эксперты прогнозировали рост лишь до 4,9% с 4,5% месяцем ранее, однако на фоне распространения коронавируса в стране цены росли намного значительнее. Последний раз столь высокая инфляция была зарегистрирована в октябре 2011 года, когда индекс составил 5,5%.

Инфляция в городах в январе составила 5,1%, а в сельской местности — 6,3%. Цены на продовольственные товары за отчетный период выросли на 20,6%, на непродовольственные — на 1,6%. Цены на потребительские товары увеличились на 7,7%, на услуги — на 1,5%. Цены на продовольственные товары по сравнению с декабрем прошлого года выросли на 4,4%.

Цены на свежие фрукты в январе упали на 5,0%, на свежие овощи и зелень выросли на 17,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года, яйца выросли в цене на 2,4%, цены на мясо увеличились на 76,7%, свинина подорожала на 116,0%.

Услуги здравоохранения в январе в годовом выражении подорожали на 4,8%, образование и культурно-развлекательные мероприятия — на 2,3% и 2,2%, жилье — на 0,5%, цены на транспорт и связь выросли на 0,9%, уточняет статистическое управление.

По итогам 2019 года инфляция в Китае составила 2,9%, хотя власти ожидали роста в 3%.