МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Мосгорсуд до 13 мая оставил под домашним арестом основателя Baring Vostok Майкла Калви и топ-менеджера инвестфонда француза Филиппа Дельпаля, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Суд постановил: ходатайство следователя удовлетворить, меру пресечения в виде домашнего ареста продлить до 13 мая", — огласил решение судья Андрей Расновский.

Расследование дела завершено, обвиняемые и их защитники изучают его материалы. Калви ознакомился с 17 томами из 75, Дельпаль — с 12.

На продлении домашнего ареста настаивал следователь. Его поддержали прокурор и представитель потерпевшего. "Мы не видим ни раскаяния, ни признания, нет намерения возместить вред. Не понимаю, почему при такой позиции идет речь о более мягкой мере пресечения", — заявил последний.

Калви отметил, что намерен в России доказывать свою невиновность, и пообещал не скрываться, ведь "бегство — это признание вины". "За тот год, который я провел в изоляции, я мог бы без ущерба для расследования уголовного дела осуществлять свою профессиональную деятельность… привлекать иностранные инвестиции в новые проекты талантливых российских бизнесменов", — добавил он.

Американец просил об освобождении под залог в размере 25 миллионов рублей. На такой же сумме настаивал Дельпаль. В случае сохранения меры пресечения защита просила разрешить хотя бы прогулки.

Под домашним арестом по делу также находятся экс-глава банка "Восточный" Алексей Кордичев и бывший директор по инвестициям банка Александр Цакунов, в СИЗО — партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор Baring Vostok по инвестициям Иван Зюзин и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров. Последним троим решение по аресту будет пересмотрено — так постановил на прошлой неделе Мосгорсуд.

По версии следствия, Калви с Дельпалем и "иными неустановленными лицами" убедили акционеров банка "Восточный" проголосовать за заключение соглашения об отступном, согласно которому вместо возврата долга "Восточному" были переданы 59,9% акций компании International Financial Technology Group. По утверждению СК РФ, их оценили в 3 миллиарда рублей при реальной стоимости в 600 тысяч. В конце декабря следствие переквалифицировало обвинение с мошенничества на растрату денежных средств "Восточного" путем выдачи невозвратного кредита на 2,5 миллиарда рублей "Первому коллекторскому бюро". Никто из фигурантов вину не признал.