ВАШИНГТОН, 10 фев /ПРАЙМ/. Американская администрация предполагает выделение 700 миллионов долларов на "противодействие" РФ, дополнительно предлагается выделить 24 миллиона долларов на борьбу с "российской пропагандой и дезинформацией", следует из проекта бюджета, опубликованного на сайте Белого дома.

"Противодействие российскому влиянию, поддержка союзников США. Бюджет предусматривает выделение 0,7 миллиарда долларов США. (Эти средства будут направлены на) помощь Европе, Евразии и Центральной Азии в укреплении общей безопасности; защиту территориальной целостности союзников США", — говорится в документе.

"В бюджете также предусмотрены ассигнования в размере 24 миллионов долларов США на цели Global Engagement Center, созданного для противодействия российской пропаганде и дезинформации", — добавляется в документе.

Предложения по бюджету отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом конгресс не соглашался с предложениями Трампа по бюджету. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.