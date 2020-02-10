МОСКВА, 10 фев /ПРАЙМ/. Пользователи Tele2 в понедельник сообщают о сбоях в работе мобильного оператора, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

В основном пользователи жалуются на отсутствие подключения к сети. Сбои начались примерно с 20.00 мск.

Проблемы в основном наблюдаются в западной части России. Основное количество жалоб поступает из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и Екатеринбурга.