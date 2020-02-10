ВАШИНГТОН, 10 фев /ПРАЙМ/. Правительство президента США Дональда Трампа предлагает выделить в будущем финансовом 2021 году на помощь Украине по линии госдепа в общей сложности 316,9 миллиона долларов, следует из проекта бюджета ведомства, опубликованного на его сайте.

В таблицах, разъясняющих финансирование проектов госдепа, отмечается, что 6 миллионов долларов предлагается выделить Украине на помощь в рамках программ здравоохранения по линии агентства USAID, плюс прямая помощь составит 25 миллионов долларов.

На экономическую поддержку и развитие Украине предлагается направить 145 миллионов, на борьбу с оборотом наркотиков — 13 миллионов долларов, программу борьбы с терроризмом — 6 миллионов долларов, плюс 4 миллиона долларов на борьбу с терроризмом и связанными с этим программами.

На финансирование программы в рамках военного образования международных тренингов предлагается заложить в бюджет 2,9 миллиона долларов, на военную помощь — 115 миллионов долларов.

Предложения кабмина Трампа отражают позицию администрации, но вряд ли станут законом. Конгресс США принимает бюджет самостоятельно. В прошлом Трамп предлагал похожие сокращения бюджета, но конгресс с ними не соглашался. В настоящий момент бюджет США профинансирован до конца финансового года, и партии в конгрессе, вероятно, будут принимать временные бюджеты, начиная с сентября, а после ноябрьских выборов в конгресс и президентских выборов приступят к новым бюджетным переговорам.