БРЮССЕЛЬ, 11 фев /ПРАЙМ/, Мария Князева. Китай в комитете по содействию торговле ВТО призвал членов организации воздержаться от наложения торговых ограничений из-за вспышки коронавируса COVID-2019, рассказал журналистам торговый источник.

"Китай 11 февраля призвал членов ВТО воздерживаться от применения ненужных торговых ограничений в ответ на вспышку коронавируса", — сказал он.

Речь идёт о выступлении представителя страны в комитете по содействию торговле.

"Делегат отметил, что Китай вносит большой вклад в глобальное производство и экономический рост, и если на его экономику повлияет чрезмерная реакция (других стран ввиду коронавируса), это приведёт к неизбежному влиянию (такой ситуации) на мировую экономику", — рассказал источник.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Общее число подтвержденных случаев заболевания в Китае, по последним данным, составляет 42638, выздоровели 3996 человек, скончались 1016.

Всемирная организация здравоохранения дала новому виду коронавируса из Китая официальное название — COVID-2019.