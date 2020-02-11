САРАТОВ, 11 фев /ПРАЙМ/, Эдуард Демьянец. Объем промышленного производства в Саратовской области в 2019 году увеличился на 1,6% по сравнению с 2018 годом, сообщил министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов.

"По оценке, в прошлом году индекс промышленного производства Саратовской области по полному кругу предприятий сложился на уровне 101,6%… Несмотря на внешние негативные факторы, мы закончили в плюсе", — сказал Архипов во вторник на расширенном заседании коллегии областного минпромэнерго.

Он отметил, что определяющими для промышленного комплекса Саратовской области являются обрабатывающие производства, электроэнергетика и добыча полезных ископаемых, доля которых в индексе промпроизводства (ИПП) региона составляет более 73%, 18% и 6% соответственно.

"Позитивная динамика нашего промышленного комплекса области, в первую очередь, обеспечена за счет опережающего — темпами выше среднероссийских — развития обрабатывающих производств… Индекс промышленного производства по обрабатывающим производствам в прошлом году составил 104,8%… И это с учетом длительных остановочных капитальных ремонтов на трех крупнейших предприятиях области — "Саратоворгсинтез", ПАО "Саратовский НПЗ" и металлургическом заводе в Балаково", — отметил министр.

По его словам, объем промышленного производства в электроэнергетике в 2019 году снизился на 5,7%.

"(Это) обусловлено увеличением объемов и продолжительности плановых ремонтов на основных энергогенерирующих мощностях, в первую очередь, на Балаковской АЭС. В текущем году продолжатся плановые ремонты атомной станции, и, по данным предприятия, в 2020 году их продолжительность составит 250 суток, что на трое суток меньше, чем в 2019 году, но тем не менее, ожидается, что ИПП будет примерно сопоставим с прошлым годом", — сказал Архипов.

Он отметил, что также снижение показал объем промпроизводства в добыче полезных ископаемых на 6,1%.

"Снижение индекса обусловлено снижением добычи углеводородного сырья на ряде предприятий… В настоящее время добыча углеводородного сырья базируется в основном на эксплуатации мелких месторождений, большинство из которых открыты в 70-80-х годах прошлого века. Многие месторождения находятся в завершающей стадии разработки, имеют падающую добычу, большой коэффициент обводненности, малые дебиты нефти на скважинах", — пояснил министр.

"Кроме того, у нас в первом полугодии добыча нефти была приостановлена на ряде месторождений "Юкола-Нефть" в связи с временным отсутствием возможности приемки углеводородного сырья для транспортировки по нефтепроводу "Дружба" в связи с приостановкой транзита российской нефти в Европу, то есть по независящим от нас причинам произошло снижение", — добавил он.

Глава профильного министерства отметил, что в регионе в 2019 году углеводородное сырье добывали 28 предприятий, по итогам года добыча нефти с газовым конденсатом составила 1,5 миллиона тонн, газа — 1,1 миллиарда тонн.