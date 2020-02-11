ВАШИНГТОН, 11 фев /ПРАЙМ/. Компания Samsung представила новое поколение смартфонов Galaxy, поддерживающие сеть 5G, презентация моделей прошла во вторник в Сан-Франциско и транслировалась на сайте компании.

Новые Galaxy будут доступны в трех конфигурациях: Galaxy S20 с диагональю экрана 6,2 дюйма по стартовой цене 999 долларов, Galaxy S20+ с экраном 6,7 дюйма по цене 1199 долларов и Galaxy S20 Ultra с экраном 6,9 дюйма по цене 1399 долларов. Новинки будут доступны для предзаказа 21 февраля и появятся в продаже 6 марта.

В компании заявили, что модели помимо увеличенного объема батареи предлагают новые возможности в фото- и видеосъемке, которая впервые на подобных устройствах станет возможна в формате 8К.