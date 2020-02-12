КАЛИНИНГРАД, 12 фев /ПРАЙМ/. Калининградские власти завершают межевание земель на территории игорной зоны "Янтарная", чтобы позволить разным инвесторам реализовывать свои проекты, сообщил РИА Новости губернатор области Антон Алиханов.

Игорный бизнес в России с 1 июля 2009 года запрещен везде, кроме специальных зон: вблизи Владивостока, на Алтае, под Калининградом и на азовско-черноморском побережье Кавказа. Позже президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании игорных зон в Сочи и в Крыму. Игорное заведение Magic Crystal открылось в апреле 2016 года и стало первым объектом игорной зоны "Янтарная" в Калининградской области.

"Сейчас мы на завершающей стадии межевых работ, нарезаем, чтобы частями отдавать. Объект очень большой, реализовывать кому-то одному может быть не под силу. Поэтому решили подстраховаться, размежевать на много частей, чтобы дать возможность делить эти объекты между несколькими юридическими лицами. Думаю, что закончим это в течение ближайших месяцев, и уже к лету выйдем если не на подписание, то на серьезные переговоры", — сказа Алиханов.

Он отметил, что интерес со стороны инвесторов-представителей игорного бизнеса есть.

По информации регионального правительства, в 2014 году договор аренды земельного участка площадью 99,5 гектара игорной зоны "Янтарная" и инвестиционное соглашение были заключены с ЗАО "Группа компаний СТК". За 15 лет компания была намерена инвестировать не менее 44,5 миллиарда рублей. В 2018 году ЗАО "Группа Компаний СТК" переуступило все права и обязанности по договору аренды (вместе с инвестиционным соглашением) ООО "ГОСЛОТ-39".

В настоящее время договор аренды земельного участка и инвестсоглашение с ООО "ГОСЛОТ-39" расторгнуты. Учитывая большой объем финансовых вложений для реализации проекта по созданию игорной зоны на одном земельном участке, принято решение разделить территорию на несколько земельных участков для снижения экономических рисков и возможности привлечения в проект нескольких инвесторов.