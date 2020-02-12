ТОКИО,12 фев — ПРАЙМ. Японский автомобильный концерн Nissan подал в среду новый иск против своего бывшего главы Карлоса Гона на 90 миллионов долларов, говорится в пресс-релизе компании.

По ее утверждению, иск направлен на возмещение ущерба от длительных финансовых нарушений Карлоса Гона, который бежал в конце декабря в Ливан из Японии, где находился под подписку о невыезде. Корпорация также планирует увеличить сумму иска в будущем, в частности, для оплаты судебных издержек по делу бывшего председателя совета директоров Nissan.

Кроме того, отдельно корпорация намерена подать в суд за "беспочвенные", по ее утверждениям, заявления Гона о том, что против него был инициирован заговор.

Гон был арестован 19 ноября 2018 года по подозрению в том, что он декларировал не все свои доходы. Сумма сокрытых от декларирования доходов с 2010 по 2017 годы оценивается в 8 миллиардов иен (около 71 миллиона долларов). Кроме того, его подозревают в том, что Гон покрыл за счет компании убытки, понесенные им в результате частных инвестиций. Убытки составили 1,85 миллиарда иен (по курсу на тот момент — около 21 миллиона долларов).

Весной прошлого года адвокаты Гона внесли залог в размере 1,5 миллиарда иен (около 15 миллионов долларов), после чего его отпустили под подписку о невыезде. До суда, который должен был состояться в Японии весной 2020 года, он не имел права покидать пределы страны.

Однако 29 декабря Гон покинул свой дом в Токио и на частном самолете вечером того же дня, предположительно, в ящике для музыкальной аппаратуры, вылетел из Японии. Далее после остановки в Стамбуле он приехал в Ливан. В Японии нет отметок о том, что он пересекал границу, что является нарушением закона. Ливанская сторона утверждает, что границу Ливана он пересек на законных основаниях. Японские следственные органы подозревают, что Гону помог сбежать бывший сотрудник спецназа США "зеленых беретов" Майкл Тэйлор и Джордж Зайек, сотрудничавший с Тэйлором ранее.