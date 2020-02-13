МОСКВА, 13 фев /ПРАЙМ/. Американская компания Tesla отзывает 15 тысяч внедорожников (SUV) модели X из-за возможной проблемы, которая может привести к потере контроля над гидроусилителем руля, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США и министерство транспорта Канады.

Согласно агентству, NHTSA и канадское министерство транспорта заявили, что алюминиевые гайки могут сломаться, что приведет к потере гидроусилителя рулевого управления на некоторых автомобилях. Сообщается, что будут отозваны 14193 автомобиля в США и 843 в Канаде.

Министерство транспорта Канады сообщает, что Tesla проведет замену подвесных болтов и также поменяет рулевой механизм, если это будет необходимо.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.