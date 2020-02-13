МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект изменений в законодательство о покупке кабмином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ, сообщил журналистам министр финансов РФ Антон Силуанов. Правительство купит у ЦБ контрольный пакет Сбербанка примерно за 2,5 трлн рублей

"Да, одобрили", — сказал он по итогам заседания кабмина, отвечая на вопрос, одобрен ли законопроект.

Правительство РФ на заседании в четверг обсудило поправки в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, подготовленные Минфином для реализации послания президента РФ. Силуанов сообщил на заседании, что законопроект о сделке по Сбербанку входит в пакет бюджетных поправок.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллионов рублей.

Силуанов отметил, что кабмин продолжит взаимодействие с действующим руководством Сбербанка, будет поддерживать главу банка Германа Грефа в его начинаниях.

Министр выразил уверенность, что эффективность работы Сбербанка после смены его основного акционера с ЦБ на правительство только повысится.

Греф, возглавляющий крупнейший российский банк с 2007 года, в январе говорил, что покинет пост главы Сбербанка, если придется менять стратегию после смены основного акционера. Тогда вопрос покупки правительством у ЦБ контрольного пакета акций банка еще только обсуждался, о принятии такого решения объявили 11 февраля. В тот же день Силуанов поспешил заверить, что Минфин поддерживает приоритеты и стратегию Сбербанка.

Отвечая в четверг на вопрос, не опасается ли правительство, что в результате сделки Сбербанк потеряет свою эффективность, Силуанов отметил, что роль акционера, безусловно, важна, но еще важнее выстраивание взаимодействия между акционером и менеджментом.

"Давайте вспомним Сбербанк лет десять назад. Все зависит от менеджмента. И предыдущий менеджмент, который управлял банком… Вы бы могли сказать, что у Сбербанка была высокая эффективность? И в то же время Центральный банк был основным акционером Сберегательного банка", — сказал Силуанов.

"Естественно, мы продолжим взаимодействовать с действующим руководством Сбербанка. Мы всячески будем поддерживать Германа Оскаровича (Грефа — ред.) в его начинаниях. И я вас уверяю: эффективность работы Сбербанка только повысится", — заверил глава Минфина.

СРОК ДО ВЕСНЫ

Первую часть пакета Сбербанка у ЦБ за 1,2 триллиона рублей уже весной, после принятия поправок в законодательство, остальную часть — по мере накопления средств в ФНБ в этом году или в следующем.

"Нам необходимо действительно работать по той сделке по приобретению акций Сберегательного банка, и цифра примерно около 1,2 триллиона рублей будет направлена как первая часть покупки пакета, который стоит более 2,4 триллиона рублей. А оставшуюся часть мы планируем докупить либо в текущем году по итогам пополнения средств ФНБ в текущем году, либо в следующем году как только мы наберем необходимый объем", — сказал он.

Силуанов добавил, что при этом сохраняются планы по ежегодному инвестированию средств ФНБ в сумме до 300 миллиардов рублей в проекты.

ЗАВИСИМОСТЬ ОТ ЦЕН НА НЕФТЬ

Средства на вторую часть покупки кабмином контрольного пакета Сбербанка у ЦБ накопятся в Фонде национального благосостояния (ФНБ) уже в этом году при средней цене нефти выше 52 долларов за баррель, сообщил журналистам министр финансов России Антон Силуанов.

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Силуанов ранее в четверг сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллионов рублей.

"Смотрите, у нас ФНБ накапливается, когда цены на нефть выше базовой цены. Если цена в этом году будет выше 52 где-то долларов за баррель, то в этом году сможем накопить необходимую часть для покупки всего пакета Сбербанка", — сказал Силуанов.

"Здесь у нас есть договоренность, что мы не будем покупать в рассрочку. Нам не будет Центральный банк передавать в рассрочку платежа, по сути дела кредитовать правительство. Как только мы накопим тот объем средств, необходимый для покупки второй части, сразу это сделаем", — добавил министр.

"Мы планируем, что как только будет принят закон соответствующий, мы его сразу и реализуем", — отметил он. На вопрос, произойдет ли это весной, министр сказал: "Да".

Правительство РФ решило выкупить у ЦБ контрольный пакет Сбербанка. Акции планируется приобретать поэтапно за счет средств ФНБ по рыночной стоимости. Это будет средняя цена за 6 месяцев до даты первой сделки. По этой же цене оферту миноритариям Сбербанка выставит ЦБ, причем уже на первом этапе продажи пакета. Ранее в четверг Силуанов сообщил, что стоимость покупки составит около 2,5 триллионов рублей.