В Великобритании сменился министр финансов
ЛОНДОН, 13 фев — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку в рамках перестановок в британском правительстве, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель минфина Британии.
"Да, Джавид подал в отставку с поста министров финансов", — сказал собеседник агентства.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг проводит перестановки в правительстве, новый состав кабинета министров соберется на заседание в пятницу.
Позднее офис премьер-министра Великобритании заявил, что министром финансов Великобритании назначен Риши Сунак.
"Королева с радостью одобрила назначение члена парламента Риши Сунака на пост канцлера", — говорится в сообщении.
39-летний Риши Сунак, являющийся выпускником Оксфордского университета, впервые был избран в парламент в 2015 году от Консервативной партии. Министр является сторонником Brexit.
https://1prime.ru/News/20200213/830938438.html