ЛОНДОН, 13 фев — ПРАЙМ, Наталья Копылова. Министр финансов Великобритании Саджид Джавид подал в отставку в рамках перестановок в британском правительстве, об этом РИА Новости сообщил официальный представитель минфина Британии.

"Да, Джавид подал в отставку с поста министров финансов", — сказал собеседник агентства.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в четверг проводит перестановки в правительстве, новый состав кабинета министров соберется на заседание в пятницу.

Позднее офис премьер-министра Великобритании заявил, что министром финансов Великобритании назначен Риши Сунак.

"Королева с радостью одобрила назначение члена парламента Риши Сунака на пост канцлера", — говорится в сообщении.

39-летний Риши Сунак, являющийся выпускником Оксфордского университета, впервые был избран в парламент в 2015 году от Консервативной партии. Министр является сторонником Brexit.