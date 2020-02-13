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ПАРИЖ, 13 фев /ПРАЙМ/. Глава Минфина Франции Брюно Ле Мэр принял приглашение посетить Россию и принять участие в ряде мероприятий, в апреле он приедет в Москву, сообщил журналистам в четверг министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров по итогам встречи с французским коллегой.

"Я господина Ле Мэра пригласил принять участие в российских мероприятиях, в экономическом форуме в Санкт-Петербурге, Иннопром. Он подтвердил, в ближайшее время — в апреле он приедет в Россию для того, чтобы мы более предметно обсудили с ним все вопросы двухсторонней повестки", — сказал Мантуров.

Российский министр добавил, что Ле Мэр в Москве встретится с ним и главой министерства экономического развития Максимом Решетниковым.

По словам Мантурова, в четверг в Минфине Франции обсуждался широкий ряд вопросов двухсторонней повестки, касающийся всех отраслей экономики.

"Это касается промышленности в части авиации, автомобилестроения, фармацевтики, вопросов кибербезопасности, цифровизации в целом", — отметил глава Минпромторга.

Ранее Ле Мэр по итогам встречи с Мантуровым написал на своей странице в Twitter, что развитие экономического сотрудничества РФ и Франции является приоритетом.