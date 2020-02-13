УШУАЙЯ (АРГЕНТИНА), 13 фев /ПРАЙМ/. Инфляция в Аргентине в январе составила 2,3%, в годовом выражении — 52,9%, сообщил Национальный институт статистики.

"Общий уровень потребительских цен в январе вырос на 2,3% по отношению к предыдущему месяцу", — отмечается в докладе.

Больше всего подорожали услуги сфере культуры (5%), продукты питания (4,7%), алкоголь и табак (4,3%), услуг отелей и ресторанов (4,2%).

Инфляция в Аргентине в 2019 году оказалась самой высокой за последние 28 лет, она составила 53,8%. Это один из самых высоких показателей в Латинской Америке. В 1991 году инфляция, согласно данным ЦБ Аргентины, составляла 84%.