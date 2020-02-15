УШУАЯ (Аргентина), 15 фев /ПРАЙМ/. Министр экономики Аргентины, страны, испытывающей проблемы с выплатой долга, встретился с представителями МВФ, приехавшими в Буэнос-Айрес для анализа ситуации в экономике, говорится в сообщении министерства.

"Министр экономики Мартин Гусман встретился во второй половине дня с делегацией МВФ… Данная встреча, прошедшая в конструктивном ключе, является частью серии консультаций (по урегулированию ситуации с долгом — ред)", — говорится в сообщении.

Миссия МВФ, прибывшая в Аргентину 12 февраля, пробудет до 19 февраля.

В конце июня 2018 года фонд одобрил кредит Аргентине в 50 миллиардов долларов по схеме stand-by. Затем, в конце октября, МВФ согласовал увеличение общего размера программы финансирования страны до 56,3 миллиарда долларов.