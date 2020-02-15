ПЕКИН, 15 фев /ПРАЙМ/. Народный банк Китая (ЦБ) в соответствии с распоряжениями властей страны предпримет целый комплекс мер поддержки предприятий и оказания им помощи в возобновлении производства на фоне распространения коронавируса, заявил на пресс-конференции в субботу замглавы китайского ЦБ Фань Ифэй.

"С самого начала вспышки заболевания Народный банк Китая неукоснительно выполнял важные поручения председателя КНР Си Цзиньпина, и в соответствии с планом рабочей группы ЦК КПК по реагированию на эпидемическую ситуацию, рассматривает в качестве одной из важнейших политических задач реализацию мер по профилактике и борьбе с распространением заболевания и возобновлению производства", — заявил Фань Ифэй.

По его словам, банк "в сотрудничестве с различными ведомствами представил целый ряд мер для всесторонней поддержки усилий по профилактике и борьбе с эпидемией, а также для возобновления предприятиями производства".

"В данный момент борьба со вспышкой заболевания вступила в решающую стадию, Народный банк Китая непременно должен оправдать надежды и доверие партии и народа, осуществить все стратегические решения, предусмотренные планом ЦК КПК, обеспечить реализацию всех 30 пунктов в рамках мер оказания финансовой поддержки усилий по профилактике и борьбе с эпидемией, оказать необходимую помощь предприятиям в возобновлении производства", — указал чиновник.

По его словам, все это необходимо для обеспечение планомерного развития китайской экономики и сведению к минимуму влияния на нее вспышки заболевания.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название – COVID-2019. Число зараженных в Китае уже превысило 66,4 тысячи человек, скончались 1523, за пределами Китая заразились более 500 человек, включая два случая в России.