МЮНХЕН, 15 фев — ПРАЙМ. Санкции не принесли ничего позитивного ни России, ни Европе, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

"У нас накопились замороженные конфликты, система недоверия, конфликты в области кибербезопаности, санкции, которые абсолютно ничего не изменили в России. Я не предлагаю их снять, я только констатирую. Наши санкции и контрсанкции стоят нам, европейцам, так же дорого, как и для России — для результата, который не является слишком позитивным", — сказал Макрон.