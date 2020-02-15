РИМ, 15 фев /ПРАЙМ/. Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в субботу встретился в Риме с премьер-министром Италии Джузеппе Конте, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минпромторга.

Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего экономического сотрудничества.

Накануне Мантуров провел рабочую встречу с сопредседателем Российско-итальянского совета по экономическому сотрудничеству, главой МИД Италии Луиджи Ди Майо. По словам российского министра, стороны в частности обсудили вопрос увеличения числа разрешений на грузоперевозки, получение "Русалом" долгосрочного контракта на поставку электричества заводу на Сардинии, а также модернизацию завода "Лукойла" на Сицилии.

Российско-итальянские контакты на высоком уровне продолжатся на следующей неделе. Во вторник состоятся переговоры в формате "2+2" между руководством МИД и Минобороны обеих стран.