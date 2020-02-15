МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Убытки экономики Венесуэлы из-за санкций США достигли 116 миллиардов долларов, заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в эфире гостелеканала VTV.

"Мы подали иск против администрации (президента США Дональда) Трампа и государств-сателлитов (США – ред.), потому что убытки, которые мы понесли … достигли 116 миллиардов долларов из-за гнусных действий администрации Трампа и государств-сателлитов", — заявил Родригес на пресс-конференции.

Ранее Венесуэла заявила, что подаст иск в Гаагский трибунал на ограничения, которые США вводят в отношении страны с 2014 года.