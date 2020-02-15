"Камаз" и Sollers договорились о создании альянса
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МОСКВА, 15 фев /ПРАЙМ/. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" и группа Sollers Вадима Швецова договорились о создании альянса, представители компаний начали формировать совместную повестку, рассказал РИА Новости источник, близкий к "Камазу".
"Сторонами достигнута принципиальная договоренность о создании альянса и совместные рабочие группы из представителей обоих компаний приступили к формированию общей повестки альянса", — сказал собеседник агентства.
Представитель Sollers подтвердил РИА Новости, что стороны начали обсуждать вопрос создания альянса и конкретные области кооперации.
Крупнейший автомобильный альянс, представленный на российском авторынке — это Renault-Nissan-Mitsubishi-Avtovaz, располагает производственными площадками в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, Ижевске и Калуге.
https://1prime.ru/News/20200215/830947558.html