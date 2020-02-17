МОСКВА, 17 фев /ПРАЙМ/. Москва добилась высоких показателей в рейтинге регионов России по качеству жизни благодаря динамичному развитию экономики, сообщил РИА Новости руководитель Департамента экономической политики и развития города Денис Тихонов.

По заказу РИА Новости эксперты агентства РИА Рейтинг подготовили очередной, восьмой по счету, рейтинг качества жизни населения в российских регионах. Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. Эта тройка регионов возглавляет рейтинг уже в течение многих лет, имея высокие рейтинговые баллы, пока недосягаемые для других регионов. Замыкают рейтинг Еврейская автономная область, Карачаево-Черкесская Республика и Республика Тыва.

"Качество жизни москвичей неразрывно связано с состоянием экономики города, которая в прошлом году продолжила динамично развиваться. На 1 января 2020 года доходы бюджета Москвы превысили 2 триллиона 630 миллиардов рублей — почти на 11% больше, чем годом ранее", — сообщил Тихонов.

По его словам, инвестиции в основной капитал за 9 месяцев 2019 года выросли на 10,6% и составили 1,6 триллиона рублей. Реальная зарплата в Москве за 10 месяцев выросла на 3,8%.

"Рост столичной экономики дает возможность городу инвестировать в человеческий капитал, повышать зарплаты и социальные пособия, улучшать доступность медицинских и образовательных услуг, строить новое жилье, развивать транспорт и общественные пространства, внедрять удобные для жизни людей стандарты", — пояснил он.

Тихонов добавил, что участие в рейтингах важно для Москвы, так как позволяет, с одной стороны, оценить достижения города в разных областях, а с другой — показать точки роста и определить задачи на будущее.

"Москва представлена как в региональных, так и главных международных рейтингах, в которых с успехом конкурирует с крупнейшими мегаполисами мира", — заключил руководитель департамента.