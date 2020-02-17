МОСКВА, 17 фев ПРАЙМ. ВВП Японии в четвертом квартале 2019 года, по предварительной оценке, уменьшился на 1,6% к предыдущему кварталу, свидетельствуют данные правительства страны.

Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали снижения на 0,9%.

В годовом исчислении ВВП страны за три месяца уменьшился на 6,3% при прогнозе 3,7%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, уменьшился на 2,9%. Аналитики ожидали снижения показателя на 2%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде вырос на 0,9% в квартальном выражении, частных — на 1,8%. Экспорт в квартальном выражении сократился на 0,6%, а импорт вырос на 0,3%.