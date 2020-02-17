БРЮССЕЛЬ, 17 фев /ПРАЙМ/. Еврогруппа (орган, в который входят министры финансов 19-ти стран-членов зоны евро) на встрече в понедельник в Брюсселе согласовала пять приоритетов для экономики еврозоны на 2020 год, заявил глава Еврогруппы Марио Сентено.

"Мы обсудили совместные рекомендации для зоны евро и согласовали пять основных приоритетов на 2020 год. Я вас не удивлю, если скажу, что это структурные реформы, фискальная устойчивость и госинвестиции, социальная интеграция, финансовая стабильность и углубление экономического и валютного союза. Упор мы сделали на экологическую устойчивость", — сказал Сентено.

Он добавил, что приоритеты для зоны евро на 2020 год должны быть одобрены на заседании Ecofin 18 февраля.