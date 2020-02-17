КИТО, 17 фев /ПРАЙМ/. Министр экономики Эквадора Ричард Мартинес сообщил, что правительство запросило у Всемирного банка более крупную сумму, чем ранее согласованные 300 миллионов долларов, для ускорения инвестиций и инфраструктурных программ.

"В марте планировалась выплата 300 миллионов долларов. Президент сообщил руководителю Всемирного банка, что для нас было бы очень важно увеличить объем транша, потому что мы хотим ускорить инвестиционные и инфраструктурные программы, ориентируясь на самых бедных людей", — сказал Мартинес в ходе пресс-конференции.

По словам Мартинеса, размер транша будет определен Всемирным банком в ближайшие дни.

В 2019 году Эквадор обратился за помощью к Международному валютному фонду (МВФ), кредит размером 4,2 миллиарда долларов США предусматривает проведение реформ и корректировку расходов бюджета. Общий объём финансовой поддержки страны со стороны Банка развития Латинской Америки, Межамериканского банка развития и Всемирного банка превышает $6 миллиардов в 2020-2022 годах.