АФИНЫ, 17 фев /ПРАЙМ/. Греческое оливковое масло, продукты из оливок, сыры, вина и связанные с ними экспортные товары не попадают теперь под новые таможенные пошлины США, введенные против Евросоюза, сообщил МИД Греции.

Министерство торговли США 15 февраля пересмотрело список продуктов, на которые распространяются санкции США. Помимо этих продуктов, из списка был исключен сливовый сок, сообщил МИД.

По мнению Греции, агропродовольственный сектор несоразмерно пострадал от санкций, и необходимы меры для смягчения их последствий, а также для формулирования позитивной повестки дня с США, чтобы снизить политическую конфронтацию в торговле.

МИД сообщил, что правительство Греции подняло вопрос на высший уровень и добилось исключения этих продуктов из списка, которое действует с октября 2019 года и сохранится при пересмотре списка санкционных товаров.

Сейчас греческое правительство ведет консультации по отмене пошлин на персики, которые с октября прошлого года были обременены чрезмерными пошлинами американскими торговыми властями.

США в октябре 2019 года ввели новые пошлины в размере 10% на воздушные суда и в размере 25% на сельскохозяйственную и промышленную продукцию из ЕС, это решение стало результатом решения Органа по разрешению споров (ОРС) Всемирной торговой организации (ВТО) по иску Соединенных Штатов от 2004 года. Арбитраж ВТО разрешил США установить дополнительные американские пошлины в размере 7,5 миллиарда долларов в год для компенсации ущерба, нанесенного Евросоюзом из-за субсидирования Airbus.