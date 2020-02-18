МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Рубль усилил снижение против основных резервных валют, потеряв дополнительно около 50 копеек после новости о санкциях США к структуре "Роснефти", свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 18.34 мск рос на 59 копеек — до 64,06 рубля, курс евро — на 54 копейки, до уровня 69,27 рубля. До новостей о санкциях рубль терял до 15 копеек против доллара и евро.

США ввели санкции против швейцарской Rosneft Trading SA и председателя ее совета директоров, вице-президента "Роснефти" Дидье Касимиро, обвинив их в торговле венесуэльской нефтью в обход американских ограничений против этой страны.