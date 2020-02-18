МЕХИКО, 18 фев /ПРАЙМ/. Министерство экономики Мексики опубликовало предварительные данные об объёме прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в 2019 году, который превысил на 4,2% показатели прошлого года, основные страны происхождения средств — США, Испания и Канада.

"Предварительные данные об общем объеме ПИИ, полученных в течение года, говорят о его увеличении на 4,2% по сравнению с предыдущим периодом", — говорится в коммюнике, опубликованном на сайте министерства.

Согласно документу, общий объём в 32,921 миллиарда долларов получен из разницы входящих (41,9 миллиарда долларов) и исходящих (8,979 миллиарда долларов) потоков инвестиций. Среди стран происхождения инвестиций лидируют США (36,8%), Испания (12,1%), Канада (9,7%) и Германия (9,2%).

Наибольшую долю среди источников финансирования занимает реинвестирование прибыли — 53,1%, новые инвестиции составляют 39%, расчеты между компаниями — 7,9%.

Вложения в производство составили почти половину объёма ПИИ в 2019 году — 47,2%; финансовые и страховые услуги — 15,3%; торговля — 9,7%.

В статистику министерства за 2019 год вошли данные о 4353 компаниях с участием иностранного капитала, 3776 трастовых фондах и 27 иностранных юрлицах, однако ведомство ожидает её последующей корректировки с обновлением информации об операциях.