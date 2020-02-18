МОСКВА, 18 фев /ПРАЙМ/. "Почта России" продолжает обработку писем и посылок из Китая в штатном режиме, доставка осуществляется собственными самолетами, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее во вторник сообщалось, что Россия с 20 февраля приостанавливает пропуск граждан Китая через госграницу РФ, въезжающих в целях осуществления трудовой деятельности, в частных, учебных и туристических целях. Кроме того, временно приостанавливается прием документов, оформление и выдача приглашений на въезд в Россию в целях осуществления трудовой деятельности гражданам Китая, а также разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу указанным гражданам, находящимся за пределами территории России.

"Почта России" ведет обработку международных почтовых отправлений в штатном режиме. Доставка отправлений осуществляется собственными самолетами "Почты России", — сказали в пресс-службе почтового оператора, отвечая на вопрос, не отразится ли введенный запрет на деятельность компании.

"Почта России" в начале декабря 2016 года запустила два грузовых самолета ТУ-204С, которые совершают рейсы с почтовым грузом по России, а с марта 2017 года открыла регулярные рейсы в Китай. Самолеты "Почты" летают в китайские города Ханчжоу, Чжэнчжоу, Харбин и Нанкин.

Ранее в компании говорили РИА Новости, что компания в условиях приостановки большего числа пассажирских рейсов в КНР и частичного закрытия границ из-за коронавируса продолжает осуществлять бесперебойный обмен почты с Китаем, с начала 2020 года доставила 4,36 тысячи тонн почтовых отправлений.

При этом, по данным Всемирного почтового союза, почтовые администрации Дании, Грузии, Греции, Румынии, Сербии, Сингапура, Испании, США и Швейцарии прекратили поставки писем и посылок из КНР из-за отсутствия перевозных мощностей, говорили в "Почте России".