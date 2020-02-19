МОСКВА, 19 фев /ПРАЙМ/. Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску российского представительства французской компании-производителя молочной продукции Danone, требовавшего взыскать более 88 миллионов рублей с белорусской компании "Савушкин продукт".

Как следует из опубликованного в среду определения суда, столичный арбитражный суд пришел к выводу, что не обладает компетенцией для рассмотрения иска к иностранному предприятию.

Российская "дочка" Danone в иске, поступившем в суд еще в июне, требовала взыскать с ответчика компенсацию за нарушение его исключительных прав на товарный знак. Как ранее сообщили в пресс-службе АО "Данон Россия", иск связан с тем, что в 2018 году "Савушкин продукт" изменил дизайн своего продукта "Оптималь" в сторону сходства с дизайном линейки истца "Активиа". Компания Danone Россия посчитала, что измененный дизайн молочной продукции "Оптималь" является переработкой дизайна "Активиа".

В пресс-службе "дочки" Danone прояснили, что компания неоднократно направляла в "Савушкин продукт" письма-претензии и просила изменить дизайн "Оптималь", однако ни на одно письмо ответа не получила. По словам представителя Danone, компания тратит "колоссальные средства на разработку дизайнов и продвижение своих продуктов, поэтому не готова мириться со столь очевидными случаями нарушения авторских прав и намерена отстаивать свои авторские права в суде".

В компании "Савушкин продукт" тогда заявили РИА Новости, что торговая марка "Оптималь" была разработана, зарегистрирована и выведена на рынок в феврале 2013 года, редизайн ее упаковки осуществлен в ноябре 2017 года. Дизайн разработало российское агентство, гарантирующее оригинальность своей работы, подчеркивал представитель компании-ответчика.

Арбитражный суд Москвы, прекращая производство по делу, указал, что "исковые требования вытекают из деятельности иностранной компании за рубежом, причинение вреда имуществу не имело места на территории Российской Федерации (произошло на территории Республики Беларусь), большинство доказательств расположено на территории иностранного государства, правом, применимым к договору, следует признать право иностранного государства, доказательств связи спорного правоотношения с территорией Российской Федерации арбитражному суду не представлено".