БРЮССЕЛЬ, 20 фев /ПРАЙМ/. Специальное заседание Европейского совета открывается в четверг в Брюсселе. Лидерам стран ЕС предстоят сложные двухдневные переговоры по проекту долгосрочного бюджета союза на 2021-2027 годы, который ранее получил негативную оценку Европарламента и вызвал много вопросов у европейских политиков и экспертов.

В ходе дискуссии речь, прежде всего, пойдет о так называемых многолетних финансовых рамках (MFF), которые задают границы расходов ЕС на семилетний период на общесоюзную политику в целом и по различным отдельным направлениям.

Финансовые рамки гарантируют, что расходы Евросоюза будут осуществляться упорядочено и не превысят установленные нормы. Годовые бюджеты ЕС, принимаемые Евросоюзом ежегодно, также должны четко укладываться в MFF. Разработка новых финансовых рамок на семь ближайших лет затрудняется из-за разногласий стран ЕС по приоритетам союза.

Основными приоритетами (а значит, и расходами) Евросоюза на ближайшую перспективу должны стать борьба против изменения климата, цифровизация, помощь городам и регионам, молодежи, исследователям и сельскому хозяйству. При этом союзу необходимо сохранить финансирование уже существующих программ.

Кроме того, лидеры стран ЕС будут обсуждать традиционные и новые источники финансирования общесоюзного бюджета и его объемы, а также структуру взносов стран в общий бюджет, в том числе с учетом выхода Великобритании.

Проект долгосрочного бюджета разрабатывается Еврокомиссией, а затем проходит несколько этапов обсуждения, технических и политических согласований. Для принятия нового долгосрочного бюджета требуются одобрение проекта членами ЕС и поддержка Европарламента.

Проект бюджета на 2021-2027 годы был разработан еще в 2018 году, тогда же началось его широкое обсуждение. Действующий бюджет ЕС рассчитан до 31 декабря 2020 года. При этом в Еврокомиссии подчеркивают, что времени на согласование бюджета осталось совсем мало — прошлый семилетний бюджет странам-членам удалось согласовать в гораздо более короткие сроки. Кроме того, в 2020 году ЕС необходимо разработать свой годовой бюджет на 2021 год, а без долгосрочного бюджета сделать это будет невозможно.

В ходе пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге на прошлой неделе депутаты, несмотря ни на что, выразили недовольство предложенным проектом долгосрочного бюджета и заявили, что поддержат только такой проект, который будет соответствовать "амбициозным" планам Евросоюза.

Парламентарии посоветовали евровластям найти надежные источники средств для своих грандиозных планов, поскольку если новые многочисленные и дорогие проекты будут внедряться при ограниченном бюджете, неминуемо будут сокращаться текущие программы, что в парламенте считают неприемлемым. Глава Европарламента Давид Сассоли собирается озвучить свое отрицательное отношение к проекту перед участниками саммита в Брюсселе.